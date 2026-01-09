В Интернете активно распространяются ролики, в которых тренер по джиу-джитсу, каратэ, мастер спорта Даурен Саменов проводит тренировки с детьми в особенном формате.

Вот он объясняет проигравшему в ­поединке малышу, что главная победа – это победа над собой после поражения, вот он примиряет соперников. А в другом видео, снятом ко Дню Республики, ­Даурен спрашивает своих маленьких спортсменов, кто они по нации, те отвечают: немец, казах, русский, азербайджанец, а вот мальчик с голубыми глазами по имени Сережа неожиданно ответил, что он казах, другой малыш вдруг сказал, что он... пингвиненок. Эти видео были настолько трогательными и теплыми, что тут же покорили пользователей соцсетей.

В этом спортивном зале всегда не­много шумно. Даже когда дети молчат, воздух наполнен ожиданием: сейчас будет ­поединок, сейчас кто-то выиграет, а кто-то обязательно проиграет. Мальчик стоит посередине зала. Поединок окончен. Он проиграл. Победитель уже ушел к тренеру, а этот еще здесь – с комком в горле и глазами, которые вот-вот предадут.

Тренер подходит и садится рядом. Не как судья, а как взрослый, который помнит, как это бывает в первый раз.

– Победа не всегда бывает на татами, – говорит он спокойно. – Самая главная победа – уметь принять поражение и идти дальше.

Эти слова не звучат как утешение. Они звучат как обещание: жизнь не закончилась. И именно это чувствует ребенок.

Так выглядят тренировки в Ataman Fight Club, где сэнсэй Даурен Саменов учит детей не только приемам джиу-джитсу и каратэ, но и тому, что гораздо сложнее – держать удар, уважать других и не бояться быть собой.

Даурен не мечтал с детства стать тренером. По крайней мере так ему казалось. Он работал в другой сфере, жил обычной жизнью и однажды просто согласился заменить друга на тренировке. Но именно в этот день все встало на свои места. Ему понравилось общаться с детьми, объяснять, видеть, как они меняются от занятия к занятию. Особенно сильно зацепило другое: понимание, что он может влиять на человека не формально, а по-настоящему. Делать детей увереннее, спокойнее, сильнее, и не только физически.

Сегодня Даурен говорит без пафоса, но уверенно: тренерство стало одним из самых правильных выборов в его жизни. Свой клуб он представлял не просто как зал с инвентарем, а как место силы – для детей и взрослых. Название родилось легко – «Атаман». Для ­Даурена это слово всегда означало не грубую силу, а силу внутреннюю. Атаман – это лидер, который не давит, а ведет. Тот, кто отвечает не только за себя, но и за тех, кто рядом. Сильный в поступках, мыслях, характере.

Ataman Fight Club стал личным брендом тренера и одновременно общей ­командой. Командой еще молодой, но уже сплоченной. Здесь хотят быть известными не только по победам на соревнованиях, но и по тому, каким примером становятся для окружающих.

Для Даурена важно и другое: через свою работу он хочет показывать ­Казахстан – многонациональный, открытый, живущий в уважении и согласии. Сегодня в клубе занимаются около 150 человек. Мальчики и девочки, самые маленькие – с четырех лет, старшие – до 25. На тренировках можно увидеть и родителей – пап и мам, которые выходят на татами рядом со своими детьми. Для тренера это принципиально: ребенок должен видеть, что взрослые не только требуют, но и делают сами. Здесь спорт становится семейным делом – без громких слов, но с настоящим примером.

В команде царит теплая атмосфера. Дети дружат, поддерживают друг друга, радуются успехам и учатся переживать поражения вместе. «Атаман» для них – не просто секция, а место, где их принимают.

Социальные сети никогда не входили в планы Даурена. И становиться блогером он точно не собирался. Все это время съемками занималась его жена – именно она видела ценность в том, что происходит в зале, и убеждала: это важно показывать. Но в какой-то момент она устала. И тогда Даурен впервые сам взял в руки телефон.

В тот день на тренировке был четырехлетний Янчик – светлый и очень искренний мальчик. Он расстроился из-за поражения, и Даурен, как обычно, просто поддержал его, утешил, обнял, утер слезы. Без сценария, без игры. Камера зафиксировала обычный момент – такой, каких в этом зале сотни. Видео выложили. А на следующий день аккаунт просто взорвался: тысячи сообщений, около десяти тысяч новых подписчиков за сутки. Люди благодарили тренера за чуткость, делились своими историями, признавались, что им не хватало именно такого отношения к детям.

В этом зале детям не говорят: «Не плачь, ты же мужчина». Здесь считают иначе: слезы – не слабость. Это реакция живого человека. Даурен уверен, что ребенка нельзя ругать за эмоции. Его нужно поддерживать, особенно тогда, когда трудно, потому что именно в такие моменты формируется доверие – к взрослым, миру и себе. Поддержка, по его словам, – самое сильное, что можно дать ребенку.

– Дети любят, когда их снимают. Им нравится смотреть ролики, видеть себя со стороны, читать комментарии. Иногда они даже по-детски соревнуются – кто наберет больше лайков. Но здесь есть правило, которое не обсуждается: перед съемкой всегда спрашивают разрешение у родителей. Для меня это принципиально, потому что речь идет не о контенте, а о доверии, – говорит Даурен.

Со стороны может показаться, что тренер слишком добрый. Но на тренировках он бывает строгим. Даурен уверен: в воспитании и спорте важен баланс, нельзя перегибать ни в одну сторону.

– Каждый ребенок – индивид. Кому-то нужна твердость, кому-то – мягкость. В этом смысле тренер всегда немного психолог. Он чувствует состояние ребенка и понимает, как с ним говорить. Но есть граница, которую он не переходит никогда: за результат, старание и эмоции ребенка не ругают. Замечания возможны только за нарушение дисциплины, – считает тренер.

Для Даурена спорт – это не про медали. Это про подготовку к жизни. Во взрослой жизни будет много поражений, разочарований и боли. И человек должен уметь проходить их достойно. Этому он учит своих подопечных.

– Соревнования дают ребенку первый опыт страха, давления, ответственности. Он учится проигрывать, радоваться победам без высокомерия и держать себя. Даже если ребенок не станет чемпионом, спорт сформирует в нем внут­ренний стержень. Такой человек не позволит себя унизить и не даст себя в обиду. Да, спорт важен и для здоровья. Но еще важнее – для характера. Родитель отвечает за будущее ребенка. Если полностью отдать выбор на волю ребенка, победят чипсы, газировка и экран. Направлять – значит заботиться. Я благодарен своим родителям за спорт в своей жизни. Без этого многое могло бы сложиться иначе, – отмечает мой собеседник.

Иногда в этом зале не поднимают руки победителям. Иногда здесь просто мирят соперников. Иногда принимают ответ «пингвиненок» как самый честный. И, возможно, именно здесь растут люди, которые однажды не сломаются, потому что в детстве рядом с ними был взрослый, знающий простую истину: самая важная победа – это оставаться человеком.