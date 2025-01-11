Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры

Кино
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Политический триллер «Кремлевский волшебник» расскажет о том, как в России в 90-е годы работали политтехнологи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Warner Bros. Entertainment/dpa/picture alliance

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Об участии Лоу в этой картине было известно ранее, но своего персонажа он назвал в интервью профильному американскому изданию Deadline, опубликованном в четверг, 9 января.

Фильм Ассайаса основан на одноименной книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году. Действие политического триллера разворачивается в 90-х годах в России, а сюжет рассказывает о вымышленном персонаже - телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который становится политтехнологом Владимира Путина, на тот момент еще не ставшего президентом.

Вместе с Лоу в картине сыграют Пол Дано, Алисия Викандер и Зак Галифианакис - имена их персонажей не сообщаются. О работе над фильмом стало известно в начале 2024 года, но у него нет предположительной даты релиза.

По словам Лоу, он еще не приступил к непосредственной работе над ролью:

«То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, когда я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О, Боже, что я сказал?"».

Прототипом Вадима Баранова из фильма и книги считают чиновника Владислава Суркова, приближенного к Путину. В начале своей карьеры Сурков был связан с созданием рекламы, но в марте 1992 года стал консультантом аппарата правительства РСФСР по вопросам связей с общественностью. В 1999 году Сурков был назначен заместителем руководителя администрации президента РФ, а после вступления Путина в должность главы государства занял место среди его личных помощников.

Суркову среди прочего приписывают участие в создании партии «Единая Россия» и прокремлевского российского молодежного движения «Наши».

#кино #Владимир Путин #Владислав Сурков #Джуд Лоу

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