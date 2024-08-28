Дзюдоист Нурканат Серикбаев решил поменять весовую категорию

Всё дело в том, что олимпийский чемпион Елдос Сметов намерен и дальше выступать в категории до 60 кг

Фото: Olympic.kz

Изданию Sportarena.kz стал известен список казахстанских дзюдоистов, которые выступят на этапе Мирового Гран-при в Загребе (Хорватия) с 13 по 15 сентября:

60 кг. Шерзод Давлатов

66 кг. Нурканат Серикбаев и Жанарыс Рахметкали

81 кг. Аскар Наркулов и Руслан Мусаев

90 кг. Ермахан Ануарбеков и Айбол Нысанали

100 кг. Кыдырет Досымов

Судя по объявленному списку, Нурканата Серикбаева заявили не в весовую категорию до 60 кг, где он добился лучших результатов в своей карьере, а в совершенно новую. На такой шаг один из сильнейших дзюдоистов страны был вынужден пойти из-за того, что прославленный Елдос Сметов после олимпийского триумфа в Париже, к удивлению многих болельщиков, решил и дальше продолжать выступления на татами.

Напомним, представитель Жамбылской области пропустил минувшую Олимпиаду в Париже, так как на историческом супертурнире в Алматы проиграл решающую схватку за олимпийскую лицензию своему легендарному земляку Елдосу Сметову.