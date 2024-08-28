Дзюдоист Нурканат Серикбаев решил поменять весовую категорию

Спорт
166
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Всё дело в том, что олимпийский чемпион Елдос Сметов намерен и дальше выступать в категории до 60 кг 

Фото: Olympic.kz

Изданию Sportarena.kz стал известен список казахстанских дзюдоистов, которые выступят на этапе Мирового Гран-при в Загребе (Хорватия) с 13 по 15 сентября:

60 кг. Шерзод Давлатов

66 кг. Нурканат Серикбаев и Жанарыс Рахметкали

81 кг. Аскар Наркулов и Руслан Мусаев

90 кг. Ермахан Ануарбеков и Айбол Нысанали

100 кг. Кыдырет Досымов

Судя по объявленному списку, Нурканата Серикбаева заявили не в весовую категорию до 60 кг, где он добился лучших результатов в своей карьере, а в совершенно новую. На такой шаг один из сильнейших дзюдоистов страны был вынужден пойти из-за того, что прославленный Елдос Сметов после олимпийского триумфа в Париже, к удивлению многих болельщиков, решил и дальше продолжать выступления на татами.

Напомним, представитель Жамбылской области пропустил минувшую Олимпиаду в Париже, так как на историческом супертурнире в Алматы проиграл решающую схватку за олимпийскую лицензию своему легендарному земляку Елдосу Сметову. 

#турнир #дзюдо #Нурканат Серикбаев #Елдос Сметов

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Шереметьевский тупик
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Более 20 тысяч рабочих мест появятся в результате создания кластеров высокого передела
Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог
Дополнительные гранты для учебы в вузах присудили в профильном министерстве
Кредитов много не бывает?
Фонд музея пополнился ценным экспонатом
На слова и музыку Байсенгира
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Защищены права более двухсот работников
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Небезопасный детский сад
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Ермек Маржикпаев оценил выступление мужской сборной по бокс…
Казахстанцы завоевали пять медалей на турнире по греко-римс…
Где можно увидеть открытие Паралимпиады-2024
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]