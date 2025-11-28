Отметим, что в первый день до финального блока дошла только Абиба Абужакынова.

Фото: НОК

Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала третьей на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов Абиба боролась против Евы Перес Солер (Испания).

Победу в конкурентном противостоянии одержала наша спортсменка.

Таким образом, Абужакынова поднялась на третью ступень пьедестала.

