Е-Превенция. Защищать совместными усилиями

Культура и общество
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Сыздыкова Лилия
корреспондент

Возможности использования IT-технологий для защиты прав детей обсудили в Генпрокуратуре.

Фото: kazpravda.kz

Межведомственное совещание по вопросам безопасности детей прошло под председательством Генерального прокурора Берика Асылова с участием Уполномоченного по правам ребенка Динары Закиевой, руководителей министерств.

На совещании обсуждены причины детского травматизма, работа по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних. Также рассмотрены новые подходы использования IT-технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям.

Генеральной прокуратурой презентован проект «Е-превенция», позволяющий повысить эффективность мер профилактики правонарушений. Система позволит обеспечить достаточный уровень взаимодействия между заинтересованными органами: это полиция, система образования, социальные работники. Сейчас проект апробируется в Астане и Актюбинской области.

В частности, как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, в вопросах профилактики подростковой преступности программа позволит изучать условия проживания, досуга трудных подростков, возможности для получения образования, наличие социальных проблем. В сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом.

Министерством труда и социальной защиты населения представлены возможности «Цифровой карты семьи», в которую интегрированы свыше 80 баз данных государственных органов.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева представила предложения законодательного характера относительно обеспечения безопасности детей, включающие более 50 поправок по вопросам насилия, жестокого обращения, буллинга, лицензирования детских учреждений. Государственными органами данные предложения будут обсуждены на заседаниях рабочей группы.

Завершилось совещание подписанием Генеральным прокурором Бериком Асыловым и Уполномоченным по правам ребенка Динарой Закиевой меморандума о взаимном сотрудничестве.

#дети #школа #прокуратура #защита

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