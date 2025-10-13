Руководство предназначено для педагогов-профориентаторов, учителей начальных классов, педагогов-предметников и классных руководителей

В Центре профориентации и развития человеческого капитала Национальной академии образования имени И. Алтынсарина разрабатывают пошаговое руководство по организации профориентационной работы в школах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Руководство предназначено для педагогов-профориентаторов, учителей начальных классов, педагогов-предметников и классных руководителей. В нём представлены практические алгоритмы действий, типовые сценарии занятий, формы взаимодействия с родителями и социальными партнёрами, а также единые подходы к мониторингу и оценке эффективности профориентационной деятельности.

В состав группы вошли педагоги-практики, представители Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты населения, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также научные сотрудники Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

Основная цель деятельности — формирование единого подхода к профориентации школьников и развитие системы сопровождения их профессионального самоопределения.