Единство и солидарность – наши главные ценности

коллаж Павла Цедилина

После обретения независимос­ти перед Казахстаном встал вопрос о поиске собственного пути развития. Для этого в первую очередь необходимо было определиться с фундаментальными принципами и ценностями страны как суверенного государства. В том числе одним из ключевых стал вопрос нациестроительства – что такое народ республики, каким должно быть казахстанское общество, на чем будет строиться национальная идентичность?

В условиях исключительной полиэтничности (более 100 различных этносов на 16,5 млн населения по состоянию на 1991 год) эти вопросы были в числе требующих особого внимания, ведь от ответа на них зависела судьба страны. Справиться с многочисленными экономическими и социальными кризисами первых лет независимости, а в последующем обеспечить устойчивое и пос­ледовательное развитие государство могло, лишь опираясь на общественную стабильность, единство и согласие в обществе.

Утверждению именно такой парадигмы призвана была способствовать Ассамблея народа Казахстана. Созданная в 1995 году как один из главных инструментов реализации политики, нацеленной на поддержание гармоничных отношений между различными этническими группами, АНК сыграла значимую роль в граж­данской консолидации казахстанцев в единую нацию.

День рождения Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта 1995 года, именно тогда был подписан Указ Президента о ее учреждении. Сама же идея создания АНК возникла на несколько лет раньше (в 1992-м), но потребовалось время для оформления данного института, определения его базовых целей и задач.

Изначально АНК имела статус консультативно-совещательного органа при Президенте и стала важным элементом политической системы Казахстана. При этом примечательно, что на момент создания название структуры было слегка отличным от нынешнего – это была Ассамблея народов Казахстана. На том историческом этапе, когда подходы к формированию национальной идентичности только начинали оформ­ляться, определенного диссонанса в таком названии не находили. Костяком АНК были многочисленные этнокультурные объединения (ЭКО), в задачи каждого из которых входило сохранение и развитие языка и культуры своих представителей.

Но объединение ЭКО на площадке АНК способствовало тому, что повестка их деятельности стала гораздо шире и начала включать в себя работу по укреп­лению межнационального согласия, содействие в решении социальных и правовых вопросов, затрагивающих интересы различных этносов, выработку рекомендаций по вопросам межэтнической политики, обеспечение диалога между органами власти и обществом... Таким образом, все этносы страны были вовлечены в строительство Независимого Казахстана, вносили вклад в процветание общества и поступательное развитие страны.

По сути, именно тогда началась консолидация многонационального народа республики в единую политическую нацию. Причем «клеем» стали именно гражданские факторы.

В прошлом году Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК проводил социсследование по теме национальной идентичности казахстанцев. Согласно этому опросу, для казахстанцев символами единства общества как нации выступают в первую очередь следующие три элемента – казахстанский паспорт, факт рождения на казахстанской земле и наличие общих предков, а также общность языка. Эти результаты лучше всего демонстрируют успешность государственной политики (и практики) объединения казахстанского общества в единую нацию.

И большую роль в этом достижении сыграла Ассамблея народа Казахстана, ее многочисленные структуры, которые немало сделали для расширения сферы применения казахского языка, воспитания казахстанского патрио­тизма, популяризации казахской культуры и истории как безусловных объединяющих факторов для всех казахстанцев.

Эффективности деятельности АНК способствовали ее постоянное развитие и трансформация. Так, в 2000 году в целях повышения статуса ассамблеи на нее были возложены межведомственная координация деятельности по развитию и укреплению межэтнических отношений и общественно-правовая экспертиза законопроектов по вопросам национальной политики. В 2005-м Секретариат АНК был утвержден в качестве самостоя­тельного структурного подразделения Администрации Президента.

В 2007-м АНК впервые получила право парламентского представительства – обновленной Конституцией за ней закреплялось право избирать девять депутатов Мажилиса. В том же году структура была переименована в Ассамблею народа Казахстана. Пожалуй, это событие можно назвать знаком окончательного утверждения принципа «единство в многообразии» как константы государственной политики в сфере межэтнических отношений.

В 2008 году был принят Закон «Об Ассамб­лее народа Казахстана», определивший нормативно-правовые основы ее деятельности. В 2009-м появился Научно-экс­пертный совет АНК. В 2010-м была принята разработанная при непосредственном участии АНК Докт­рина национального единства.

В 2013 году в структуре ассамблеи поя­вились советы общественного согласия, в регионах стали открываться дома дружбы, а в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева начала действовать первая кафедра АНК. В 2014-м создано РГУ «Қоғамдық келісім», стали собираться советы матерей.

В 2015 году АНК стала координатором благотворительной деятельности и эффективным институтом медиации. В 2021-м было создано молодежное крыло АНК – «Ассамб­лея жастары». Большой импульс в последние годы получило волонтерское направление деятельности ассамблеи.

В 2022 году, после конституционной реформы, изменилось парламентское представительство ассамблеи – теперь Президент по рекомендации Совета АНК назначает пять депутатов Сената. В Парламенте действует депутатская группа «Бiр ел – бiр мүдде», в состав которой входят 30 человек – 10 депутатов Сената и 20 депутатов Мажилиса.

В целом на сегодняшний день в структуру АНК входят Институт прикладных этнополитических исследований, Научно-экспертный совет и 18 региональных научно-исследовательских групп; один республиканский и 20 областных клубов журналистов; 1 119 советов аксакалов; Ассоциация кафедр АНК «Шанырак»; 52 этнических средства массовой информации, издающихся на 15 языках; 1 713 советов матерей; 34 дома дружбы; более 1 000 этнокультурных объединений; Совет медиации, в составе которого 1 294 медиатора. Во всех регионах созданы центры «Жомарт жан», координирующие работу структур АНК в сфере благотворительности. Кроме того, у Ассамблеи народа Казахстана есть свои инструменты народной дипломатии – в корпусе «послов дружбы» числятся уже 14 человек.

Таким образом, сегодня, пожалуй, в стране не найдется ни одной общественно-политической сферы, на которую не распространялась бы деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Структура активно вовлечена в реализацию ключевых реформ, поручений и инициатив Главы государства. В том числе особая роль отводится АНК в построении нового Справедливого Казахстана.

Как отмечал Президент Касым-Жомарт Токаев, ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства.

На XXXIII сессии АНК в 2024 году Президент поставил перед ассамб­леей, ее членами и общественными институтами ряд важных задач по продолжению данной работы. Так, АНК поручено синхронизировать свою деятельность с новой гуманитарно-идеологической доктриной и эффективно продвигать в обществе новую общественную этику.

Президент подчеркнул, что вся сис­тема социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к Родине, патриотизм, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа. Ассамблее надлежит уделять повышенное внимание вопросам идео­логического воспитания молодежи. Заняться развитием существующих и созданием новых площадок межэтнических коммуникаций, продвижением социально значимых проектов, поощрением волонтерства и деятельности местных сообществ. Также деятельность АНК играет важную роль в противодействии пяти социальным порокам, о которых Глава государства говорил на третьем заседании Национального курултая: наркомании, игромании, насилию в семье и обществе, вандализму, расточительству.

Особой задачей АНК остается формирование в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве.

Предстоит также укрепить институциональный потенциал ассамблеи, усилить ее взаимодействие с госорганами, Парламентом и маслихатами. Кроме того, Президент подчеркнул необходимость последовательного усиления роли АНК в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ. Ассамблея также должна усилить свои позиции в качестве ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма.

«Ассамблея проявила себя в качестве эффективного инструмента нашей выверенной политики межэтнического согласия и общенационального единства. Будучи уникальным гражданским институтом, ассамблея вносит полезный вклад в сохранение атмосферы взаимного уважения и доверия в обществе», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на прошлогодней сессии АНК.

Учитывая исключительную, пожалуй, даже стратегическую важность задач, поставленных Президентом перед ассамб­леей, можно сделать логичный вывод, что созидательный потенциал АНК еще далеко не исчерпан, и структура, за 30 лет внесшая значительный вклад в развитие государства и общест­ва, продолжит это делать и на новом этапе истории Казахстана.