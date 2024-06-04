EFES - 2024: Подготовку казахстанских десантников высоко оценили в Турции

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В Турецкой Республике завершилось многонациональное учение EFES – 2024 с участием военнослужащих Десантно-штурмовых войск РК. Казахстанцы совместно с участниками из других стран успешно выполнили поставленные перед ними учебно-боевые задачи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Как отметили в ведомстве, за активной фазой маневров наблюдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также в Минобороны подчеркнули, что знания, навыки и слаженную работу казахстанских десантников в составе многонациональных подразделений высоко оценили инструкторы Вооруженных сил Турции.

«За время проведения учений привлеченный личный состав Десантно-штурмовых войск не только освоил стрелковое оружие и другое иностранное вооружение, но и получил богатый опыт взаимодействия с воинским контингентом других стран. Для слаженной работы даже языковой барьер не был помехой. В основу выполнения поставленных задач заложен высокий профессионализм наших военнослужащих», – прокомментировал координатор группы подполковник Мадияр Канаев.

Согласно плану учений военнослужащие стран-участниц выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра, задачи по ведению боя в населенном пункте и нейтрализации условного противника. Санитарные подразделения отработали навыки оказания первой медицинской помощи раненому военнослужащему и его эвакуации в условиях, максимально приближенных к боевым.

Каждому участнику учений были вручены сертификаты, подтверждающие высокий профессионализм военнослужащих.

Международное многонациональное учение EFES – 2024 проведено в целях обмена опытом, организации совместной деятельности военнослужащих стран-участниц, а также дальнейшего повышения уровня их профессионализма и подготовки, добавили в министерстве.