Сбой в работе Telegram произошел в Казахстане

Казахстанские пользователи жаловались на медленную загрузку, проблемы с отправкой сообщений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня днем в работе мессенджера был зафиксирован сбой. Граждане сталкивались с проблемами в использовании мобильного приложения и ПК-версии.

Технические неполадки в работе мессенджера начали замечать около 16.00 часов по времени Астаны.

Жители из разных регионов страны с первых минут отреагировали на ситуацию в соцсетях. Спустя некоторое время мессенджер продолжил свою работу.

Аналогичные проблемы с использованием мессенджера наблюдали и в России. В соседней стране также не отправлялись сообщения и не загружалась лента.