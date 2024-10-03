Сбой в работе Telegram произошел в Казахстане

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Дана Аменова
корреспондент

Казахстанские пользователи жаловались на медленную загрузку, проблемы с отправкой сообщений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня днем в работе мессенджера был зафиксирован сбой. Граждане сталкивались с проблемами в использовании мобильного приложения и ПК-версии.

Технические неполадки в работе мессенджера начали замечать около 16.00 часов по времени Астаны.

Жители из разных регионов страны с первых минут отреагировали на ситуацию в соцсетях. Спустя некоторое время мессенджер продолжил свою работу. 

Аналогичные проблемы  с использованием мессенджера наблюдали и в России. В соседней стране также не отправлялись сообщения и не загружалась лента.

#сбой #Telegram #Дуров

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