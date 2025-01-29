Эффективность госаппарата оценивается ростом благосостояния граждан

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства
Преодолеть вызовы эпохи
Участники заседания подвели итоги прошедшего года и сформулировали актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки. Магистральные направления работы государственного аппарата в 2025 году обозначил Президент страны
Касым-Жомарт Токаев, назвавший главными приоритетами диверсификацию экономики, переход на новый уровень инфраструктурного развития, всестороннее внедрение цифровых технологий, развитие энергетики и создание ядерного кластера.
В ряду важных целей значатся также укрепление потенциала агропромышленного комплекса, реформа налогово-бюджетной политики, фондирование значимых проектов, упорядочивание социальной поддержки и дальнейшее развитие здравоохранения, образования, науки. По мнению Президента, для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всех ветвей власти.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что нынешнее заседание Правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире, которые могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране. Успешная адаптация к этим реалиям, в ряду которых новый технологический уклад, основанный на тотальной цифровизации, тарифные конфликты и санкционное противостояние, станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана. Претерпит большие изменения и климатическая повестка, что повлечет за собой ревизию подходов к развитию «зеленой» энергетики.
Разворот к широкому использованию криптовалют и других цифровых активов наметился в финансовой сфере. Фундаментальным фактором становится здесь, как отметил Касым-Жомарт Токаев, развитие искусственного интеллекта. В этой сфере обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами, и в таких условиях стране необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи.
– Несмотря на сложную ситуацию в мире, в нашей стране достигнуты положительные результаты. Экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много, – подчеркнул Президент. – Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях.
Сегодня отчетливо ясно, что Правительству придется обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Это значит, что пришло время затянуть пояса и жить по средствам.
Диверсификация, достойная «средней державы»
Что касается основных задач и приоритетов, на которые должен ориентироваться Кабмин, то первым пунктом Президент назвал необходимость диверсификации экономики.
– В прошлом году в обрабатывающей промышленности было реализовано 180 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 триллиона тенге. В результате рост сектора составил почти шесть процентов, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Эту положительную тенденцию следует закрепить и сделать ее необратимой, – подчеркнул Глава государства. – Другой критически важный вопрос – привлечение в экономику инвестиций. По этому показателю, согласно данным ООН, Казахстан выглядит вполне успешно. Для оперативного решения вопросов инвесторов создан Инвестиционный штаб. Это ускорило реализацию отдельных проектов за счет устранения различных бюрократических барьеров и правовых коллизий. Но главная задача состоит в том, чтобы не только решать «точечные проблемы», но прежде всего системно улучшить инвестиционный климат в стране.
Сейчас в процессе проработки инвестпроектов по-прежнему много времени уходит на межведомственную координацию. Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии, которая, как предположил Касым-Жомарт Токаев, связана с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность.
– Об этом надо прямо говорить. Очевиден факт, что стране нужны качественные инвестиции. Проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки, как правило, предлагают иностранные инвесторы. За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил 12,7 миллиарда долларов, что на 36 процентов меньше вложений за аналогичный период 2023 года. Снижение темпов привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдалось в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы. Сокращение объема частных инвестиций компенсируется бюджетными средствами, – сказал Президент.
Поэтому в условиях дефицита следует предусмотреть дополнительный набор преференций для добросовестных инвесторов. Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях – за рубежом, в регионах, в центре. При этом инвесторам, получившим господдержку, должны выдвигаться разумные встречные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства, соблюдению экологических требований.