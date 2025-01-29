Эффективность госаппарата оценивается ростом благосостояния граждан

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Преодолеть вызовы эпохи

Участники заседания подвели итоги прошедшего года и сформулировали актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки. Магистральные направления работы государственного аппарата в 2025 году обозначил Президент страны

Касым-Жомарт Токаев, назвавший главными приоритетами диверсификацию экономики, переход на новый уровень инфраструктурного развития, всестороннее внедрение цифровых технологий, развитие энергетики и создание ядерного кластера.

В ряду важных целей значатся также укрепление потенциала агропромышленного комплекса, реформа налогово-бюджетной политики, фондирование значимых проектов, упорядочивание социальной поддержки и дальнейшее развитие здравоохранения, образования, науки. По мнению Президента, для реа­лизации намеченных задач требуется эффективная работа всех ветвей власти.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что нынешнее заседание Правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире, которые могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране. Успешная адаптация к этим реалиям, в ряду которых новый технологический уклад, основанный на тотальной цифровизации, тарифные конфликты и санкционное противостоя­ние, станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана. Претерпит большие изменения и климатическая повестка, что повлечет за собой ревизию подходов к развитию «зеленой» энергетики.

Разворот к широкому использованию криптовалют и других цифро­вых активов наметился в финансовой сфере. Фундаментальным фактором становится здесь, как отметил Касым-Жомарт Токаев, развитие искусственного интеллекта. В этой сфере обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами, и в таких условиях стране необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на прео­доление серьезных вызовов новой эпохи.

– Несмотря на сложную ситуацию в мире, в нашей стране достигнуты положительные результаты. Экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много, – подчеркнул Президент. – Мною уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации. Правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях.

Сегодня отчетливо ясно, что Правительству придется обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Это значит, что пришло время затянуть пояса и жить по средствам.

Диверсификация, достойная «средней державы»

Что касается основных задач и приоритетов, на которые должен ориентироваться Кабмин, то первым пунктом Президент назвал необходимость диверсификации экономики.

– В прошлом году в обрабатывающей промышленности было реализовано 180 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 триллиона тенге. В результате рост сектора составил почти шесть процентов, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Эту положительную тенденцию следует закрепить и сделать ее необратимой, – подчеркнул Глава государства. – Другой критически важный вопрос – привлечение в экономику инвестиций. По этому показателю, согласно данным ООН, Казахстан выглядит вполне успешно. Для оперативного решения вопросов инвесторов создан Инвестиционный штаб. Это ускорило реализацию отдельных проектов за счет устранения различных бюрократических барьеров и правовых коллизий. Но главная задача состоит в том, чтобы не только решать «точечные проблемы», но прежде всего системно улучшить инвестиционный климат в стране.

Сейчас в процессе проработки инвестпроектов по-прежнему много времени уходит на межведомственную координацию. Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии, которая, как предположил Касым-Жомарт Токаев, связана с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность.

– Об этом надо прямо говорить. Очевиден факт, что стране нужны качественные инвестиции. Проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки, как правило, предлагают иностранные инвесторы. За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил 12,7 миллиарда долларов, что на 36 процентов меньше вложений за аналогичный период 2023 года. Снижение темпов привлечения прямых иностранных инвестиций наблюдалось в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы. Сокращение объема частных инвестиций компенсируется бюджетными средствами, – сказал Президент.

Поэтому в условиях дефицита следует предусмотреть дополнительный набор преференций для добросовестных инвесторов. Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях – за рубежом, в регио­нах, в центре. При этом инвесторам, получившим господдержку, должны выдвигаться разумные встречные обязательства по сохранению рабочих мест, модернизации производства, соблюдению экологических требований.

– Медленно продвигается работа по запуску крупных промышленных проектов. Надо синхронизировать ее с возвратом активов, которые были незаконно вывезены, – акцентировал внимание Глава государства. – Актуальной остается задача по формированию в стране компаний – лидеров среднего звена. Правительство должно до конца июня текущего года завершить подготовку плана работы с каж­дым перспективным средним предприятием. Наша страна обладает большим потенциалом для добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, в том числе лития, спрос на который в мире растет. Значит, мы должны привлечь инвестиции и передовые технологии в эту отрасль, сделав упор как на зарубежных инвес­торов, так и на отечественных бизнесменов. На рынок Казахстана пришли крупные зарубежные компании, занимающиеся геологоразведкой. Запущена Единая платформа, которая будет способствовать простому и прозрачному распределению прав на нед­ропользование. Президент поручил Парламенту до конца текущей сессии завершить ее законодательное обеспечение. Реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что. Это принципиальная позиция, которой Правительству следует твердо придерживаться. – Реализация соглашений о разделе продукции крупных месторождений позволила стать Казахстану надежным поставщиком энергоносителей на глобальный рынок. Данные проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Между тем крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования. Поэтому Правительству предстоит активизировать переговоры относительно прод­ления СРП-контрактов на обновленных, выгодных для страны условиях, – дал поручение Касым-Жомарт Токаев. Помимо этого, необходимо вовлечь в экономический оборот ряд технологически сложных месторождений нефти, а также имеющиеся значительные запасы сланцевой нефти. Для повышения коммерческой прив­лекательности таких проектов Правительству следует предусмотреть соответствующие меры государственной поддержки. – Повторяю: в нынешних гео­политических и экономических реалиях привлечение в экономику, будь это индустрия или сельское хозяйство, частных инвестиций – приоритетная задача Правительства. Данная стратегия соответствует долгосрочным национальным интересам страны. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что здесь манипуляция популистскими лозунгами недопустима. Только так Казахстан получит дополнительный приток инвес­тиций в экономику, увеличит свой ресурсный потенциал и обеспечит условия для открытия новых промышленных производств. Говорю об этом специально, чтобы общество знало мою позицию, – заострил внимание Глава государства. Президент напомнил, что принятый в прошлом году Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры предусматривает в том числе развитие промышленности за счет выпуска новых видов продукции. Отечественные предприятия могут обеспечить только 40% потребностей в оборудовании. Поэтому Правительству следует наладить его производство через предос­тавление офтейк-контрактов местным заводам. – Казахстан пользуется высоким доверием в мире и назван «средней державой». Но этот высокий статус должен быть подкреплен конкретными результатами не только в политической сфере, а прежде всего практическими достижениями в области экономики, инвес­тиций, науки и технологий. В текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничест­ва с ближайшими соседями – странами Центральной Азии и ЕАЭС, что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Правительству нужно выработать комплекс конкретных мер по развитию взаимовыгодных связей в промышленности, транс­порте и логистике, IT-секторе, АПК и других сферах. Кроме того, следует держать на особом контроле ход реализации крупных инвестиционных проектов с Китаем, Россией, США, странами ЕС, Ближнего Востока, Азии и многими другими государствами. Новой точкой экономического роста, как отметил Президент, должен стать туризм. Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов. – Нельзя идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистаус­кой области, – заметил Глава государства. – Правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата. Проблема привлечения инвестиций в экономику поставлена мной на первое место не случайно. Это вопрос стратегической важности, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира. Новый уровень инфраструктурного развития Усилиями Правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако сейчас стоит задача недопущения таких ситуаций. Поэтому сегодня Казахстану необходим переход на новый уровень инфраструктурного развития. – Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих, – отметил Глава государства. – В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии. Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды. Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике, в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала. О важнос­ти формирования в обществе культуры бережного отношения к ресурсам говорится не один год. Но помимо призывов к гражданам, как подчеркнул Президент, нужно перейти к внедрению социальных норм потребления. Тем более положительные примеры уже имеются: только в сфере водопотребления такой подход дал ежемесячную экономию воды на уровне восьми процентов. Это крайне важно, поскольку дефицит водных ресурсов обостряется не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Поэтому остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий. – Соседний Китай обладает такими технологиями мирового уровня, предлагает сотрудничество, но с нашей стороны никто не проявляет инициативы и решительности. Правительство обязано вплотную заняться данным вопросом и к 1 июня отчитаться о результатах, – дал поручение Касым-Жомарт Токаев. Другая проблема, как отметил Глава государства, – адрес­ность социальной помощи от государства. Не раз говорилось, что эта помощь должна предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается. Казахстан – действительно социальное государство, но это не значит, что мы должны демотивировать граждан, особенно подрастающее поколение, к труду, поощрять иждивенчество. – В поисках работы в Казахстан прибывают сотни тысяч трудовых мигрантов из соседних стран, и они достойны уважения. Правительство проявляет чрезмерную осторожность в этом вопросе, но нужны выверенные предложения и варианты решения, – отметил он. Следующая приоритетная задача – масштабное реформирование системы управления жилищным фондом. До конца года Президент поручил разработать Единую информационную систему, которая обеспечит полную оцифровку всех процессов – от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию. – Отрадно, что в прошлом году по строительству жилья мы достигли рекордного показателя (19 миллионов квадратных метров). Но важно не увлекаться объемами, а сосредоточиться на повышении доступности и качестве вводимого жилья, – подчеркнул Глава государства. Следующее направление – развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Транзит – огромное преимущество Казахстана в международной конкуренции за провоз грузов. И его следует полностью и эффективно использовать. В частности, ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора, который станет ключевым звеном Транскаспийского маршрута. Часть важных проектов в этом направлении реализуется, но нужно работать дальше, на перспективу. – Поручаю приступить к строи­тельству новой железнодорожной ветки Мойынты – Кызылжар и модернизировать особо загруженные участки магистрали от станции Кызылжар до порта Актау. Предстоит также расширить участок Алтынколь – Жетыген, что значительно усилит потенциал транспортного коридора между Китаем и Центральной Азией. При этом важно своевременно завершить проекты по цифровизации железнодорожных перевозок. Следует сосредоточиться на развитии мультимодальных транспортных узлов, которые позволяют интегрировать перевозки всеми видами транспорта. Нынешний и следующий годы должны стать прорывными в этом направлении, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Большие перспективы для страны открывает рост глобальной электронной торговли. Задача состоит в том, чтобы в полной мере использовать эту тенденцию как серьезный стимул для развития экономики. Еще одна задача стратегического характера с учетом особенностей современного международного рынка – обеспечить эффективную операцион­ную деятельность «зеленого коридора» для перевозок автотранспортом, своевременно завершить запланированные строительство и ремонт автодорог, ведь мы далеко не полностью используем потенциал автоперевозок. – Успешное развитие логис­тики невозможно без внедрения современных технологий. Поэтому автоматизация складов, цифровизация маршрутов, использование искусственного интеллекта в управлении транс­портными потоками должны быть в фокусе постоянного внимания Правительства, – подчерк­нул Президент. Еще одна срочная задача, по мнению Главы государства, – это создание на территории нашей страны международного аэрохаба. Тут предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива. Последний момент крайне важен, потому что авиакеросин в наших аэропортах, в частности в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с Правительством должны решить соответствующую задачу уже в первой половине года. – В настоящее время рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 миллиардов долларов. Это огромные возможности, однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объеме в этом процессе, – обратил внимание Касым-Жомарт Токаев. Цифровые технологии, энергетика и ядерный кластер Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг. Но, как отметил Глава государства, это лишь отправная точка для дальнейшего развития. Чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты. До конца текущего года предстоит интегрировать элементы искусственного интеллекта в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию этой технологии в проектах Smart City. – Большое значение обретает программа обучения искусственному интеллекту AI-Sana, направленная на развитие человеческого капитала и переход вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу. Правительство должно построить целостную систему цифровизации и применения ИИ, – считает Касым-Жомарт Токаев. – Поручаю Правительству приступить к внедрению инструментов искусственного интеллекта в государственных органах и национальных компаниях. С одной стороны, тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски. Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. – Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение дест­руктивного контента, – отметил Президент. – Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации. Между тем в обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны. Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тыс. случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Поэтому Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан. Глава государства напомнил, что перед Правительством стоит также задача достижения полного самообеспечения электроэнергией, а также создания резервов на уровне 15–20%. Поэтому в ближайшие два года предстоит ввести не менее 3 ГВт новых мощностей. Эта планка почти в 2,5 раза превышает показатели предыдущих лет. – Наш стратегический курс на достижение углеродной нейт­ральности остается неизменным. Однако к его реализации следует подойти более рационально. Нужно эффективно задействовать наши природные богатства и естественные преимущества. Поэтому инновационные угольные станции должны заместить ТЭС, построенные по давно устаревшим технологиям, – сказал Президент. Касым-Жомарт Токаев привел пример Китая и Южной Кореи, которые успешно эксплуатируют угольные станции нового поколения с минимальными выбросами. – К сожалению, угольная электростанция на Балхаше в свое время не была построена. В результате мы лишились мощного источника электроэнергии, который сейчас был бы вовсе не лишним, – отметил Глава государства. – На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны.

Правительству совместно с «Самрук-Қазына» поручено разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Ведь, как выразился Президент, нам нужно конкретное видение. Поэтому на основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопас­ные технологии. – Ожидаю от Правительства и Парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции. Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом, – заострил внимание Глава государства. – В 2027 году Правительству необходимо завершить объединение электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны. Требуется также ускорить реализацию проекта по усилению электрических сетей Южной зоны. Для устранения энергодефицита в южных регионах запущены крупные проекты в сфере «зеленой» энергетики и парогазовых установок. Поэтому необходимо уже в 2026 году завершить первый этап строительства второй ветки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Одним из основных факторов устойчивого социально-экономического прогресса страны становится развитие газовой сферы. Так, в прошлом году в девяти регионах к газовым сетям было подключено 107 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 300 тыс. человек. – С корпорацией «Шеврон» начато освоение новых газовых месторождений и сотрудничество по геологоразведке на участке Жалибек в Актюбинской области. В то же время неудовлетворительно ведется работа по строительству газоперерабатывающих заводов в Жанаозене и на Кашагане, а также электростанции на базе парогазовой установки в Туркес­танской области. Данные проек­ты нужно завершить в установленные сроки, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Агропромышленный комплекс и реформа фискальной политики Глава государства отметил, что по итогам прошлого года сельское хозяйство лидирует по темпам роста среди других отраслей экономики. Это стало возможным благодаря значительному увеличению льготного кредитования весенних посевных работ. В этом году на их проведение Президент поручил направить не менее 700 млрд тенге. – Доступные кредиты надо предоставить животноводам и переработчикам сельхозпродукции. Я уже говорил о необходимости перехода от непродуктивного субсидирования к расширению льготного кредитования. Эту задачу надо выполнить, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – В прошлом году наши аграрии собрали хороший урожай, но цены на зерно сильно снизились. Чтобы поддержать фермеров и стабилизировать внутренний рынок, были задействованы инструменты Прод­корпорации. Но это временное решение. Предстоит продолжить переход к выращиванию более рентабельных культур. Нужно также расширять мощности по хранению и глубокой переработке сырья, заниматься поддержкой сбыта на зарубежных рынках. На особом контроле следует держать ситуацию с инфекционными заболеваниями, в том числе вопросы вакцинации скота, ведь от этого зависит экспортный потенциал животноводства. Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на задачах развития села. В приоритете здесь – модернизация инфраструктуры и поддержка бизнеса. Как отметил Президент, решение интегрировать в один программный документ все меры государственной поддерж­ки по комплексному развитию сельских территорий было правильным: речь идет об «Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі» и других продуктах. Теперь Глава государства ждет от Правительства и акимов новых системных и нестандартных подходов. – В целом в сельском хозяйстве немало нерешенных проблем, о них пишут фермеры и эксперты. В частности, пустуют многие откормочные площадки, а скот продается в соседние страны по низким ценам. Нужно уделять внимание всем вопросам, влия­ющим на качество жизни на селе. Нельзя допустить, чтобы сельчане лишились доступа к финансовым и государственным услугам. Сейчас эта задача во многом решается за счет инфраструктуры Казпочты, – отметил Президент. – Поручаю Правительству совместно с акиматами обеспечить дальнейшую бесперебойную работу почтовых отделений даже в самых отдаленных населенных пунктах. Для открытия новых производств, развития инфраструктуры, цифровизации процессов нужно привлекать средства инвесторов. С другой стороны, государство также будет наращивать инвестиции в экономику. Поэтому Правительству предстоит распределить все средства в соответствии с четко выработанными приоритетами. – В стране второй год действуют новые, достаточно жесткие бюджетные правила. Но на самом деле они не работают. Почему это произошло – на данный вопрос должно ответить само Правительство, – считает Касым-Жомарт Токаев. Президент уверен, что предлагаемые Кабмином меры могут пополнить бюджет без дополнительных трансфертов из Нацфонда. Но нужен точный расчет и учет всех сопутствующих факторов. Поэтому сейчас стоит задача тщательной разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов и их принятия в сжатые сроки. – Большое значение имеет рациональное и справедливое распределение государственных средств между бюджетами всех уровней, вплоть до сельских округов. При расчете трансфертов общего характера следует учитывать все имеющиеся дис­пропорции. Из республиканского бюджета в первую очередь должны финансироваться проекты, призванные сократить отставание конкретного региона от общестранового уровня. В то же время Правительство должно обратить внимание на вопросы и потребности всех регионов, чтобы ни в коем случае не допустить замедления их развития и ухудшения социально-экономической ситуации, – поручил Глава государства. Нельзя забывать о том, что планирование и исполнение государственного бюджета во многом зависят от эффективности мер по контролю над инфляционными процессами. Уже не поддается сомнению, что Национальному банку и Правительству предстоит принимать смелые, неординарные, но выверенные решения. – В условиях резко меняющейся мировой экономичес­кой конъюнктуры время, когда можно было действовать по шаблону, уже ушло. Поэтому принимаемые меры должны соответствовать новым серьезным вызовам, – считает Глава государства. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в Послании он не раз говорил о необходимости изменения подходов к обороту цифровых активов. – У нас такие активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку центра используют только пять процентов казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой «серой зоне». В срочном порядке следует создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы, – отметил Президент. Финансирование значимых проектов

и социальная поддержка Глава государства в очередной раз обратил внимание, что ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ Правительства по строительству и модернизации крупных инфраст­руктурных проектов. Надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот. – Напомню, что с 2017 по 2020 год ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет. Отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты. Правительству и Нацбанку поручается принять решение, – отметил Президент. – Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги Правительства и тем более народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью. Кредитование реального сектора сдерживает нехватка у бизнеса залогового обеспечения. Поэтому Глава государства предложил расширить инструмен­ты гарантирования займов. Кроме того, Правительству совместно с профильными институтами развития поручено проработать вопрос создания гарантийного фонда. – Такие фонды, финансируемые за счет ежегодных взносов банков, корпораций, центральных и местных органов власти, хорошо показали себя в ряде стран. Вместе с тем при реализации стратегических проектов с высокой экономической отдачей можно на рыночных условиях более активно привлекать «длинные» деньги из ЕНПФ, – отметил Президент. Касым-Жомарт Токаев обратил также внимание на необходимость упорядочивания социальной поддержки и дальнейшее развитие здравоохранения, образования, науки. Глава государства напомнил, что давал уже ранее поручение обеспечить более справедливое финансирование государственных социальных программ. И Правительство начало эту работу: только в прошлом году в сфере здравоохранения выявлены и оптимизированы неэффективные затраты на сумму более чем 140 млрд тенге. Следовательно, при ответственном подходе всегда можно найти резервы. – Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому Правительству следует оперативно проработать с Парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии, – поручил Президент. Далее он обратил внимание, что в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здраво­охранения» за два года построе­но 460 объектов первичного звена, еще 195 планируется завершить в этом году. Однако модернизация многопрофильных центральных районных больниц продвигается не так, как хотелось бы. – Половина из 32 больниц, запланированных на текущий год, еще на стадии разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Вопрос их оснащения медицинским оборудованием тоже не решен. Правительству и акимам до конца этого года следует обеспечить ввод всех объектов первичного звена, а модернизацию центральных районных больниц завершить до конца 2026 года, – отметил Касым-Жомарт Токаев. В дошкольном и среднем образовании, по его мнению, надо продолжить внедрять механизмы, обеспечивающие здоровую конкуренцию, прозрачность расходования и экономию бюджетных средств. В этой связи можно отметить пилотный проект по ваучерному финансированию дошкольных учреж­дений, который исключил закрепление государственного заказа за конкретными учебными заведениями. Благодаря этому родители получили возможность самостоятельно выбирать те или иные детские сады. Данный опыт можно распространить и на сферу среднего образования, считает Президент. Задача государства – создать благоприят­ные условия обучения для каждого ребенка независимо от места его проживания. – В этом году завершится национальный проект «Комфорт­ная школа». По всей стране создается широкая сеть опорных школ, отвечающих высоким современным стандартам. По моему поручению в течение трех лет во всех регионах будет модернизировано еще 1 300 школ. Кроме того, Правительству необходимо привлечь частные инвестиции в среднее образование, создав условия для строительства современных школ, – подчеркнул Глава государства. Касым-Жомарт Токаев считает, что пора начать масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования. В этом процессе должны принять активное участие все профильные ведомства и, главное, частный сектор. – Для широкого вовлечения бизнеса в данную работу будут повышены и выравнены размеры государственного заказа для всех организаций ТиПО. На это в бюджете текущего года дополнительно предусмотрено 22 миллиарда тенге, – сказал он. – При этом основная роль отводится акимам, которые должны совместно с предпринимателями определить прио­ритетные специальности для регионов и ориентировать колледжи на подготовку востребованных кадров. Еще одна очень важная задача – сохранить темпы и качество реформ в сфере науки и высшего образования. На контроле Правительства должна быть работа по дифференциации образовательного заказа в зависимости от рейтинга вузов. Государство за последние годы значительно нарастило финансирование науки и продолжит это делать, заверил Президент, но требуется обеспечить четкое целевое использование выделенных средств. Деньги из бюджета должны получать только те университеты, институты и ученые, которые реально проводят качественные и востребованные исследования. Глава государства отметил, что для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата. Внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев. – Это свыше 2,5 тысячи руководителей. Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю Правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект «Школа акимов». При этом надо учесть положительный опыт партии «Аmanat», которая уже проводит такую работу, – поручил Касым-Жомарт Токаев. Ведь главная задача госаппарата – решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними. Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Касым-Жомарт Токаев привел такую статистику: только в Администрацию Президента в прошлом году поступило свыше 50 тыс. обращений, а во все государственные органы страны – почти 4 млн. Данный показатель увеличивается из года в год. – С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию «слышащего государства». Но с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур, – обратил внимание Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, многие проб­лемы, в том числе вызвавшие общественный резонанс, при своевременной и качественной информационной работе могли быть сняты в превентивном порядке. Поэтому необходима продуманная коммуникационная стратегия.