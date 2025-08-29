В ходе конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Основного закона, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всесторонне обозначил роль Конституции в развитии нашей страны.

Фото: Сенат

Глава государства отметил историческое значение и фундаментальную важность Конституции в укреплении нашей независимости и государственности.

Как было подчеркнуто, Конституция вобрала в себя богатое наследие законов Великой степи, а также лучшие достижения отечественной и мировой правовой мысли. Основной закон Казахстана выражает устремленность нашего народа к справедливости и прогрессу.

Особое внимание в своем выступлении Глава государства уделил конституционной реформе 2022 года. Впервые за многие годы судьбоносные изменения были вынесены на референдум, что подтвердило незыблемый принцип: единственным источником государственной власти в стране является народ. Эта реформа затронула треть статей Конституции, придав мощный импульс политической модернизации в Казахстане.

В обновленном Основном законе закреплены такие фундаментальные постулаты, как справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Важнейшими политико-правовыми новациями стали нормы об избрании Президента на один семилетний срок и запрет для его близких родственников занимать руководящие должности в системе государственной власти. Эти изменения, получившие всенародную поддержку, закрепили демократические принципы, лежащие в основе нашей государственной системы.

Благодаря конституционным преобразованиям, значительно возросла роль Парламента, усилилась ответственность Правительства, расширились полномочия местных органов власти. В соответствии с обновленной Конституцией были проведены выборы Президента, Сената, Мажилиса и маслихатов. Впервые в истории Центральной Азии граждане Казахстана получили возможность напрямую избирать акимов районов и городов областного значения. Всё это, как отметил Глава государства, стало ярким воплощением концепции Справедливого Казахстана.

Президент страны также подчеркнул, что главным условием прогресса является принцип «Закон и Порядок». Это не просто лозунг, а системная основа нашего развития. Уважение законов и дисциплина должны глубоко укорениться в обществе. Важно формировать правовую грамотность, начиная с молодого возраста, разъяснять законы простым и понятным языком, прививать уважение к правам и обязанностям каждого гражданина. Только так можно сформировать ответственное общество, где каждый человек знает свои права и уважает права других.

В соответствии с внесенными изменениями в Конституцию в 2022 году в стране была комплексно усилена система защиты прав человека. Создан Конституционный Суд, обеспечивающий верховенство прав человека. Кроме того, независимость и иммунитет Института Уполномоченного по правам человека теперь гарантированы Основным законом.

В рамках дальнейшего правового развития страны значительно ужесточено наказание за домашнее насилие, принят комплекс мер по противодействию торговле людьми. В рамках 30-летия Конституции проведена амнистия. Все эти шаги способствовали реализации главного принципа: права и свободы человека являются высшей ценностью государства.

Вместе с политическими преобразованиями Казахстан уверенно движется и по пути социально-экономического прогресса. Как отметил Глава государства, благодаря проведенным реформам страна вышла на новую траекторию развития. Темпы экономического роста превышают 6%, открываются новые производства, в том числе в сфере высоких технологий, реализуются масштабные инфраструктурные проекты: строятся дороги, объекты водоснабжения, мосты, аэропорты. Все это стало возможным благодаря прочной правовой основе, заложенной Конституцией.

В своём выступлении Глава государства подчеркнул, что сегодня Казахстан стоит перед новыми вызовами. Цифровизация, искусственный интеллект, биотехнологии и стремительное развитие международного права требуют постоянного обновления законодательства и адаптации к новым реалиям. Конституционализм не может стоять на месте, он должен соответствовать новым технологическим, экономическим и социальным реалиям.

В предстоящей сессии Сенат Парламента Казахстана продолжит работу над законодательным обеспечением курса реформ Президента страны, направленных на укрепление верховенства права, повышение благополучия граждан, защиту прав человека, развитие экономики и внедрение инноваций в различных отраслях.

Наша главная цель — построение Справедливого Казахстана, сильного и современного государства, устремлённого в будущее. Одним из ключевых гарантов для достижения этой цели является наша Конституция как главный и эффективный инструмент демократического развития страны, защиты прав и интересов наших граждан.