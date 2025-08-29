Эффективный инструмент защиты прав и интересов граждан

Мнения
124
Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК

В ходе конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Основного закона, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всесторонне обозначил роль Конституции в развитии нашей страны.

Фото: Сенат

Глава государства отметил историческое значение и фундаментальную важность Конституции в укреплении нашей независимости и государственности.

Как было подчеркнуто, Конституция вобрала в себя богатое наследие законов Великой степи, а также лучшие достижения отечественной и мировой правовой мысли. Основной закон Казахстана выражает устремленность нашего народа к справедливости и прогрессу.

Особое внимание в своем выступлении Глава государства уделил конституционной реформе 2022 года. Впервые за многие годы судьбоносные изменения были вынесены на референдум, что подтвердило незыблемый принцип: единственным источником государственной власти в стране является народ. Эта реформа затронула треть статей Конституции, придав мощный импульс политической модернизации в Казахстане.

В обновленном Основном законе закреплены такие фундаментальные постулаты, как справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Важнейшими политико-правовыми новациями стали нормы об избрании Президента на один семилетний срок и запрет для его близких родственников занимать руководящие должности в системе государственной власти. Эти изменения, получившие всенародную поддержку, закрепили демократические принципы, лежащие в основе нашей государственной системы.

Благодаря конституционным преобразованиям, значительно возросла роль Парламента, усилилась ответственность Правительства, расширились полномочия местных органов власти. В соответствии с обновленной Конституцией были проведены выборы Президента, Сената, Мажилиса и маслихатов. Впервые в истории Центральной Азии граждане Казахстана получили возможность напрямую избирать акимов районов и городов областного значения. Всё это, как отметил Глава государства, стало ярким воплощением концепции Справедливого Казахстана.

Президент страны также подчеркнул, что главным условием прогресса является принцип «Закон и Порядок». Это не просто лозунг, а системная основа нашего развития. Уважение законов и дисциплина должны глубоко укорениться в обществе. Важно формировать правовую грамотность, начиная с молодого возраста, разъяснять законы простым и понятным языком, прививать уважение к правам и обязанностям каждого гражданина.  Только так можно сформировать ответственное общество, где каждый человек знает свои права и уважает права других.

В соответствии с внесенными изменениями в Конституцию в 2022 году в стране была комплексно усилена система защиты прав человека. Создан Конституционный Суд, обеспечивающий верховенство прав человека. Кроме того, независимость и иммунитет Института Уполномоченного по правам человека теперь гарантированы Основным законом.

В рамках дальнейшего правового развития страны значительно ужесточено наказание за домашнее насилие, принят комплекс мер по противодействию торговле людьми. В рамках 30-летия Конституции проведена амнистия. Все эти шаги способствовали реализации главного принципа: права и свободы человека являются высшей ценностью государства.

Вместе с политическими преобразованиями Казахстан уверенно движется и по пути социально-экономического прогресса. Как отметил Глава государства, благодаря проведенным реформам страна вышла на новую траекторию развития. Темпы экономического роста превышают 6%, открываются новые производства, в том числе в сфере высоких технологий, реализуются масштабные инфраструктурные проекты: строятся дороги, объекты водоснабжения, мосты, аэропорты.  Все это стало возможным благодаря прочной правовой основе, заложенной Конституцией.

В своём выступлении Глава государства подчеркнул, что сегодня Казахстан стоит перед новыми вызовами. Цифровизация, искусственный интеллект, биотехнологии и стремительное развитие международного права требуют постоянного обновления законодательства и адаптации к новым реалиям. Конституционализм не может стоять на месте, он должен соответствовать новым технологическим, экономическим и социальным реалиям.

В предстоящей сессии Сенат Парламента Казахстана продолжит работу над законодательным обеспечением курса реформ Президента страны, направленных на укрепление верховенства права, повышение благополучия граждан, защиту прав человека, развитие экономики и внедрение инноваций в различных отраслях.

Наша главная цель — построение Справедливого Казахстана, сильного и современного государства, устремлённого в будущее. Одним из ключевых гарантов для достижения этой цели является наша Конституция как главный и эффективный инструмент демократического развития страны, защиты прав и интересов наших граждан.

#Сенат #Ашимбаев #конституция

Популярное

Все
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
«Писатель был бойцом в большом и малом...»
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
В приоритете цифровая безопасность
Хранить раритеты – почетная миссия
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Каждый шаг на благо людей
Социальные выплаты гарантированы
Вставай рано и здоровайся на казахском
ИИ активно внедряют в школьную программу
Где живут властелины реки
Стандарт студенческой среды ЕНУ
Обучение никогда не заканчивается
Вот и лето прошло
Актогай раскрывает секреты
Шел солдат, преград не зная
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
Спорт и двуязычие дают преимущество
Музей с шахтерской атмосферой
Шпаргалочки на память
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Проезд сделали бесплатным
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Новую школу построят в Атырау
О чем расскажут старинные карты
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Для внедрения ИИ в школах важно создать методическую базу –…
Что значит переход на мессенджер Aitu для бизнеса
Искуственный интеллект несет риски для детей – эксперт Goog…
«Быть активным, влиять на жизнь своей страны — реально» — г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]