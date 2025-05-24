Президентский молодежный кадровый резерв (ПМКР) был сформирован по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева с целью привлечения талантливой молодежи на работу в систему государственного управления, выявления и продвижения перспективных специалистов. Стартующий с 1 июня 2025 года отбор – уже четвертый по счету. С 2019-го в ПМКР зачислены 400 человек, и 80% из них уже получили назначения, в том числе в центральные и местные госорганы, нацкомпании.

В течение этого времени процедуры каждого этапа постоянно совершенствовались. Один из важных аспектов – информационная работа, которая сейчас идет полным ходом.

Накануне старта новой «волны» проекта председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай провел встречу с молодыми специалис­тами и действующими членами ПМКР, чтобы рассказать им о том, какие цели и задачи стоят перед резервом, что нового в процедурах отбора в этом году и как можно принять в нем участие.

Председатель АДГС отметил, что опыт предыдущих отборов демонстрирует высокую динамику роста популярности ПМКР среди молодежи, и подчеркнул важность привлечения новых талантливых кадров в систему государственного управления.

– Как отметил Президент, молодежный кадровый резерв – это резерв государства. Главная цель проекта – привлечение в госуправление патриотичной молодежи, открытой к изменениям и инновациям, придание нового импульса работе госаппарата, создание открытого и эффективного социального лифта для молодежи. Сегодня на госслужбе нужна образованная, трудолюбивая молодежь, которая считает своим долгом служить Родине, – сказал Дархан Жазыкбай.

В текущем году отбор в резерв будет проводиться по шести отраслевым направлениям государственного управления: социальная политика и гражданское общество; развитие инфраструктуры, промышленность и торговая политика; экономическая и финансовая политика; цифровизация; агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды; внешняя политика и инвестиции.

По словам председателя агентства, главная особенность «четвертой волны» проекта – проведение пропорционального отбора на каждом этапе с целью обеспечения равномерного количества кандидатов по каждому направлению (для каждого из направлений в резерве будет предусмотрена квота). Кандидату уже при подаче документов необходимо будет выбрать отраслевое направление, в рамках которого он желает осуществлять трудовую деятельность в случае его зачисления в ПМКР. По результатам отбора 2025 года резерв пополнится еще 50 членами.

Участие во встрече приняли порядка 250 человек – молодые сотрудники цент­ральных государственных органов и подведомственных организаций, местных исполнительных структур, квазигосударственных компаний, а также члены Президентского молодежного кадрового резерва.

Действующие участники ПМКР поделились опытом участия в отборочных процедурах, дали советы будущим кандидатам, призывая не бояться попробовать силы. Резервисты особо подчеркивали: проект является действительно эффективным социальным лифтом для талантливой молодежи и предоставляет хорошую возможность проявить свой потенциал во благо интересов государства.

Молодые специалисты получили возможность задать вопросы по процедурам отбора и получить на них обстоятельные ответы, в том числе непосредственно от председателя АДГС.