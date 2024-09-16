Египетская компания инвестирует $33 млн в строительство биофармацевтического завода в РК

Стороны обсудили инвестиционный проект по строительству в Казахстане биофармацевтического завода полного цикла.

«Компания EIPICO подтвердила готовность инвестировать около 33 млн долларов США. Ожидается, что в рамках проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест для казахстанских граждан. Строительство завода также укрепит позиции Казахстана в фармацевтическом секторе, способствуя локализации производства важнейших лекарственных средств», - говорится в сообщении.