Египетская компания инвестирует $33 млн в строительство биофармацевтического завода в РК
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела встречу с представителями египетской фармацевтической компании EIPICO, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
Стороны обсудили инвестиционный проект по строительству в Казахстане биофармацевтического завода полного цикла.
«Компания EIPICO подтвердила готовность инвестировать около 33 млн долларов США. Ожидается, что в рамках проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест для казахстанских граждан. Строительство завода также укрепит позиции Казахстана в фармацевтическом секторе, способствуя локализации производства важнейших лекарственных средств», - говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве в целях реализации проекта.