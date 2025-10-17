Мангистау – земля,

где рождался дух

Осень в Мангистау в этом году особенная. На малой родине Абиша Кекил­баева – в ауле Онды – прошли памятные мероприятия, в которых участвовали аким района Галымжан Ниязов, председатель маслихата Ерболат Махмутов, старейшины региона – Бектур Толеугалиев, Сайын Назарбек, Отыншы Кошбай, Алдаберген Курмашев, Серикбай Толетов, Сегизбай Анес, а также поэт Светкали Нуржан, земляки и современники Абиша Кекилбаева. Люди пришли, чтобы поклониться святой земле, где родился великий абыз, вспомнить его путь и еще раз ощутить силу слова, оставленного потомкам.

Эти мероприятия стали не просто данью памяти. Они напомнили: творчество Абиша Кекилбаева – это не страница прошлого, а живое наследие, которое продолжает объединять поколения и формировать духовную основу страны.

В селе Онды у колодца Мырзайыр открылся парк имени Абиша.

Гости прочитали Коран у могилы матери писателя Айсауле в общине Камысбай, возложили цветы к памятнику «Ай-ана». Затем участники мероприя­тия посетили школьный музей им. Абиша Кекилбаева и мавзолей Абди ахуна у подножия горы Атжол.

Ленту нового парка перерезали современники и близкие друзья Абиша. Участники испили воду из колодца Абиша и прочитали молитву за упокой его души.

– Сегодня колодец Абиша благоустроен, а территория вокруг него превращена в парк. Установлены скамейки для отдыха, фонари на солнечных батареях. На скамьях выгравированы названия произведений писателя: «Шыңырау», «Бәсеке», «Үркер», «Елең-алаң», «Құс қанаты», «Ханша-дария». В дальнейшем на территории парка будут высажены деревья, цветы, – отметил аким села Куаныш Жанибекулы.

В рамках мероприятия сотрудники школы и Дома культуры читали отрывки из произведений писателя и показывали театрализованные постановки.

Чтобы понять Кекилбаева, нужно ощутить Мангистау. Это край скал и степей, древних некрополей и караванных путей, моря и пустыни, где каждая трещина в камне хранит память предков. Именно здесь, в суровой среде, закалялся характер будущего писателя.

Родившись 6 декабря 1939 года в ауле Онды, он с детства впитал этот мир. Отец ушел на фронт, и воспитанием будущего писателя занималась мать – Айсауле Жумабайкызы. Война, лишения, рассказы стариков, песни матерей – все это стало духовной школой мальчика. Позже он признавался: «Мырзайыр для меня – центр земли». И в этих словах – не только любовь к родине, но и признание Мангистау источником его вдохновения.

После школы в Уштагане Кекилбаев поступил в Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, где изучал филологию. Уже студентом он писал статьи, отличавшиеся зрелостью и умением анализировать.

После окончания университета работал в газетах «Қазақ әдебиеті» и «Лениншіл жас», затем на киностудии «Қазақфильм». Там он участвовал в создании сценариев для фильмов «Қыз Жібек», «Конец атамана» и других. Молодой журналист и редактор быстро стал известен как человек, тонко чувствующий историю и слово.

Позднее он занялся государственной деятельностью: работал в Министерстве культуры, был депутатом Верховного Совета, Государственным секретарем Казахстана, сенатором. Но на какой бы должности он ни находился, главными для него оставались литература и духовные ценности.

Литературное достояние

Абиш Кекилбаев написал более пятидесяти книг – романов, повестей, эссе. Его произведения стали целой эпохой в казахской литературе.

В повести «Шыңырау» колодец становится образом человеческой судьбы – глубокой и полной испытаний. В романах «Үркер» и «Елең-алаң» он обратился к XVIII веку, к сложному выбору казахского народа между Востоком и Западом. Эти произведения не просто описывали исторические события – они ставили вечные вопросы о совести, памяти и ответственности.

Язык его прозы поэтичен, насыщен образами степи и дорог. Современники называли его «абызом казахской литературы» – мудрецом, который умел соединять историческое и вечное.

Произведения Кекилбаева переводились на многие языки. «Үркер» и «Елең-алаң» издавались на русском, английском и турецком. «Шыңырау» вышел на немецком. Рассказы публиковались на французском, чешском, болгарском. Эти переводы сделали его имя известным за пределами Казахстана.

Сам Кекилбаев переводил мировую классику: благодаря ему на казахском заговорили герои Шекспира и Ибсена, Мопассана и Айтматова.

Кекилбаев умел говорить просто о главном. «Духовность нации – это завет потомкам», – говорил он. И еще: «Лишь тот народ, что чтит прошлое, уверенно шагает в будущее». Эти слова стали своеобразным завещанием и до сих пор звучат как нравственный ориентир.

Поэт Темирхан Медетбек писал: «Абиш Кекилбаев – неповторимое явление в духовной и политической жизни народа. На его книгах будут воспитываться новые поколения».

А поэт Светкали Нуржанов, близкий друг писателя, отмечал: «Для нас он был не только авторитетом, но и духовным наставником. Его слово было как свет в степи».

Государственная деятельность и признание

В политике Кекилбаев проявил себя как мудрый собеседник. Он занимал пост Государственного секретаря, был депутатом Парламента, работал в Совете по культуре. Его мнение уважали, к его слову прислушивались на самых высоких уровнях.

Признание его заслуг выразилось в наградах. В 1992 году ему присвоили звание народного писателя Казахстана. В 2009 году он стал Героем Труда Казахстана. Ордена «Отан», «Парасат», «Құрмет» – каждая из этих наград становилась символом признания не только его личных заслуг, но и значимости духовного слова в жизни страны.

В 2021 году в Актау открылся Дом-музей Абиша Кекилбаева. В его стенах воссоздан кабинет писателя: письменный стол, кресло, книги, рукописи, фото­графии. На полках – его произведения с автографами, переводы на разные языки, награды и личные вещи.

«Для Актау этот музей – не просто выставка. Это школа духовности, куда приходят школьники и студенты, чтобы почувствовать атмосферу, в которой творил великий писатель», – отмечают сотрудники музея.

Сегодня музей стал центром культурной жизни города: здесь проходят «Әбіш оқулары», выставки, театрализованные вечера, встречи с писателями.

Имя Абиша Кекилбаева носят улицы, школы, библиотеки и парки по всей рес­публике. Его музей в Актау, новый парк в Онды, ежегодные «Әбіш оқулары» – все это лишь внешние формы памяти. Главное – в его книгах, которые продолжают читать, и в словах, которые звучат и сегодня.

Абиш Кекилбаев – не только писатель и государственный деятель. Он – целая эпоха. Его наследие напоминает: только уважая прошлое и сохраняя духовные ориентиры, можно уверенно строить будущее.