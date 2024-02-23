Его стихи близки народу

Мероприятие организовали Национальный центр рукописей и редких книг и Посольство Туркменистана в Казахстане.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК Роллан Куспан, Чрезвычайные и Полномочные Послы Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, ученые и преподаватели.

– 300-летие Махтумкули Фраги включено в список юбилейных дат ЮНЕСКО на 2024–2025 годы. Особое значение имеет то, что его юбилей отмечается как значимое событие и для казахского народа. Гуманистические идеалы казахской литературы перекликаются с мыслями и творчеством писателей братских тюркских народов. Поэтому литературное наследие Махтумкули будет и дальше оставаться вместе с нашим народом, всем человечеством, – отметил Роллан Куспан.

О масштабе личности и творческого наследия Махтумкули говорит и директор Центра рукописей и древних книг Жандос Балдыков:

– В этом году весь мир торжественно отметит 300-летний юбилей со дня рождения великого восточного поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, наследие которого является неотъемлемой частью мировой духовной культуры.

По его словам, интерес к Махтумкули у представителей европейской культуры появился в XVIII веке и не угасает до наших дней. Великий русский писатель Лев Толстой назвал Фраги гениальным. А российский писатель и поэт Николай Тихонов, говоря о Махтумкули, подчеркивал: «В нем жила любовь к народу, беспредельная любовь к людям, жизни. Если бы иссякла в нем любовь к живущему, он не дошел бы до нас таким великолепно молодым».

О своей любви к народу говорил и сам Махтумкули: «Любовью я, Фраги, палим. К народу, я страдаю с ним. О, дай сородичам моим. Державу прочную поставить!»

Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов отметил, что творчество поэта благотворно повлияло на развитие туркменской поэзии.

– Стихи и поэмы Махтумкули до сих пор остаются в памяти народа как источник мудрости, а для поэтов – вдохновения. Хочу поблагодарить народ Казахстана, который уделяет так много внимания пропаганде творчества общего для тюркского народа поэта и мыслителя, поддерживает празднование этого важного юбилея, – сказал Батыр Реджепов.

Общее число его произведений насчитывает более четырех сотен (стихотворения, лирические и лиро-эпические поэмы), общий объем их превышает десять тысяч стихо­творных строк.

Многие идеи в произведениях Махтумкули почерпнуты из сочинений его отца, который был не только автором лири­ческих стихов и дидакти­ческой поэмы «Бехишт-нама», но и уникального для туркменской литературы трактата в стихах «Вагзи-Азад». Мысли об устройстве счастливого и справедливого государства, выраженные в этом трактате, были затем развиты Махтумкули.

Особо стоит отметить, что в казахской и туркменской культурах главенствуют общие ценности: чистота помыс­лов и намерений, миролюбие, терпимое отношение к людям другой веры, добросердечие и милосердие. Поэтому поэзия наших народов была назидательного, философского порядка. Поэтов уважали в народе, к их словам прислушивались, их цитировали, заучивали наизусть.

Поэт-философ считал физическую выносливость и силу одними из необходимых качеств, восхвалял сильных и отважных мужчин. Махтумкули призывает терпеть и мужественно бороться в трудные минуты жизни. Когда родине угрожает опасность, он призывает весь народ беречь честь и достоинство. Многие стихотворения Махтумкули, такие как «Туркменин», «Гургенин», «Геклен», «Или гозлар», «Билинмез» свидетельствуют о высокой оценке им роли народного патриотизма.

Махтумкули был знаком с литературой соседних тюркских народов. Он был первым туркменским поэтом, который использовал в поэзии основной жанр, известный как гошги (четырехстрочная стихотворная строфа). При этом особое влия­ние на творчество поэта оказал общетюркский фольклор, видимо, поэтому его произведения так любимы народом.

В ходе встречи Батыр Реджепов торжественно передал сборник стихов «Мақтымұлы пырағы», переведенных с турк­менского языка, в фонд Нацио­нального центра рукописей и редких книг. Перед собравшимися выступили с докладами известные ученые Б. Омаров, У. Озганбай, С. Негимов, А. Шарип.

Для гостей торжественного мероприятия актер театра и кино из Туркменистана Батыр Чарыев прочитал стихотворение «Туркменин», а артист Казакконцерта им. Розы Баглановой Динислам Жайлаубаев исполнил терме «Махтумкули».

Собравшиеся в Центре рукописей и древних книг гости посетили выставку, посвященную творчеству поэта. На ней представлены оригинальные манускрипты и поэтические сборники, изданные на протяжении нескольких веков.