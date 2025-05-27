Правительственный час, посвященный вопросам качества строительства, содержания и ремонта дорог, прошел в Сенате. Как отметила, предваряя обсуждение проблематики, заместитель председателя Сената Ольга Перепечина, состояние автомобильных дорог напрямую влияет не только на развитие экономики, но и на качество жизни граждан.

– Сеть автомобильных дорог играет важнейшую роль в реализации приоритетных национальных проектов и формировании конкурентоспособной экономики. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость перехода к качественному ремонту дорог с применением современных технологий. Мы обязаны обеспечить системный подход к решению накопившихся проблем в этой сфере, включая контроль качества, цифровизацию процессов и справедливое распределение ресурсов между регионами, – отметила Ольга Перепечина.

К слову, цифры, отражающие финансирование отрасли, поражают своими объемами. В 2025 году на развитие и ремонт участков автомобильных дорог выделено 356,9 млрд тенге, а дороги как были с ухабами да кочками, так и остались. Возможно, все дело в недостаточно эффективном государственном планировании?

Сенатор Алибек Наутиев усомнился в официальных данных госорганов, изобилующих позитивом.

– По данным Министерства транспорта, 89 процентов местных дорог находятся в нормативном состоянии. Эта цифра, учитывая жалобы населения, вызывает определенные сомнения. Для определения реального текущего состояния и выработки оптимального механизма финансирования ремонтных работ необходимо провести диагностику и паспортизацию всех участков местных дорог. Должна быть единая база состояния автомобильных дорог всех уровней в разрезе регионов, с реальными достоверными данными. Сенат еще в 2023 году по итогам парламентских слушаний по развитию регионов рекомендовал Правительству провести данную паспортизацию. На сегодняшний день диагно­стика в полном объеме проводится только на автодорогах республи­канского значения, – отметил Алибек Наутиев.

Низкое качество автомобильных дорог – еще одна проблема, впрочем, известная всем. Особенно актуальна для дорог областного и районного значения.

– Одной из основных причин этого является недостаточный контроль за техническим надзором на объектах строительства и ремонта автомобильных дорог. Так, Национальным центром качества дорожных активов за последние пять лет выявлено более 500 фактов отсутствия служб технадзора на объектах производства работ. В 2023–2024 годах выявлено более 130 фактов, где один технадзор одновременно был закреплен более чем на пяти реализуемых объектах и в разных регионах страны. Как следствие – на таких объектах выявляются случаи использования некачественных дорожно-строительных материалов и несоблюдения технологий, что негативно влияет на качество дорог, – сообщил депутат.

Оказалось, что в действую­щем законодательстве не предусмотрены меры воздействия на службы технадзора за такие факты, потому сенаторы предлагают законодательно закрепить меры ответственности служб технадзора за вышеуказанные нарушения.

И еще одна краеугольная проблема – приемка объектов в экс­плуатацию при отрицательном заключении Нацио­нального центра качества. Так, в 2024 году местными исполнительными органами в экс­плуатацию было введено 479 объектов, несмотря на отрицательные заключения, выданные центром.

– Уполномоченному государственному органу необходимо в кратчайшие сроки внести соответствующие поправки в законодательство, согласно которым приемка и ввод в эксплуатацию объекта могут производиться только после устранения всех выявленных дефектов и нарушений, зафиксированных в заключениях Национального центра качества, – сказал Алибек Наутиев.

После доклада коллеги, предусмотренного регламентом правчаса, слово взял сенатор Шакарым Буктугутов. Он напомнил, что избран из восточного Казахстана, где дороги строят… десятилетиями.

– Трассу Усть-Каменогорск – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, несмотря на известность, строят уже больше десяти лет, и она до сих пор вызывает больше вопросов, чем доверия. Такое же положение вещей на других участках: Талдыкорган – Калбатау – Майкапшагай и Усть-Каменогорск – Риддер. Там на строительство несчастных 30 километров взят кредит на 11 лет с погашением в 2040 году! – сообщил сенатор.

Высказались в ходе правчаса и общественники. Президент Ассоциации автодорожников Казахстана Баглан Баймагамбетов констатировал, что факультеты дорожного строительства в вузах закрываются, некоторые совмещают со строительными факультетами. Еще он констатировал, что, несмотря на наличие квалифицированных казахстанских компаний, участие местных организаций в роли генеральных подрядчиков остается крайне ограниченным. Показательным примером является проект реконструкции республиканской дороги Кызылорда – Жезказган: по результатам конкурса 2022 года из шести лотов лишь один лот был выигран казахстанским подрядчиком, тогда как в конкурсе 2023 года, в рамках которого разыгрывались оставшиеся восемь лотов, все контракты были присуждены иностранным подрядным организациям.

– Полагаем, что данная тенденция окончательно уничтожит отечественные дорожно-строительные компании, и мы потеряем ценные квалифицированные кадры, – высказался Баглан Баймагамбетов.

Как выяснилось, подобная ситуация наблюдается и в международных перевозках. Глава Национальной ассоциации перевозчиков Павел Телицын заявил, что большинство разрешений в этой сфере получают, опять же, иностранные фирмы.

– Китай выдал нам 250 тысяч разрешений. Один кругорейс стоит в среднем 16 тысяч долларов. Умножаем и получаем в общем четыре миллиарда долларов. Большинство этих денег начали выводить релоканты, которые здесь зарегистрировали фирмы, открыли БИНы, ни копейки не вкладывая в Казахстан, начали делать транзитные перевозки и все деньги выводить за рубеж. Мы также проанализировали налоговую нагрузку этих фирм, они, оказывается, платят меньше двух процентов – некоторые ноль процентов, – подчеркнул спикер.

А тем временем Минтранс­порт планирует вводить платные дороги на дополнительных участках. Сейчас действуют 17 платных участков на 3,2 тыс. км. В прошлом году сборы за проезд составили 48 млрд тенге. В текущем году по мере завершения ремонтных работ планируется ввести платность еще на 29 участках протяженностью 6,2 тыс. км.

По информации министра транспорта Марата Карабаева, ожидаемая сумма сборов за проезд по платным участкам составит более 100 млрд тенге.

– В перспективе рассматривается вопрос содержания всех дорог, приобретение техники и погашение процентной ставки привлеченных займовых средств за счет сбора за платные дороги, – оптимистично заявил министр.