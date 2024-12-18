Экипаж «Шэньчжоу-19» установил рекорд по пребыванию тайконавтов в открытом космосе

За 9 часов они осмотрели исправность внешнего оборудования и провели работы по защите станции от космического мусора

Фото: скриншот видео / 24.kz

Члены экипажа «Шэньчжоу-19» установили рекорд по пребыванию тайконавтов в открытом космосе. Совершён первый за их миссию выход за борт орбитальной станции «Тяньгун», передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

За 9 часов они осмотрели исправность внешнего оборудования и провели работы по защите станции от космического мусора.

Экипаж «Шэньчжоу 19» находится в космосе с 30 октября.

В рамках текущей миссии он проведёт там около шести месяцев - до конца апреля или начала мая 2025 года.