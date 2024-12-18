Экипаж «Шэньчжоу-19» установил рекорд по пребыванию тайконавтов в открытом космосе
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За 9 часов они осмотрели исправность внешнего оборудования и провели работы по защите станции от космического мусора
Члены экипажа «Шэньчжоу-19» установили рекорд по пребыванию тайконавтов в открытом космосе. Совершён первый за их миссию выход за борт орбитальной станции «Тяньгун», передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
За 9 часов они осмотрели исправность внешнего оборудования и провели работы по защите станции от космического мусора.
Экипаж «Шэньчжоу 19» находится в космосе с 30 октября.
В рамках текущей миссии он проведёт там около шести месяцев - до конца апреля или начала мая 2025 года.