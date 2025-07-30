Экоакция в Астане: как микроорганизмы помогают очистке озера

Экология
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Венера Баталова
корреспондент

В столице в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» состоялась экологическая акция, направленная на восстановление водоемов системы «Малый Талдыколь», передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата 

Фото: акимат Астаны

Мероприятие стало частью долгосрочной программы по улучшению состояния озёр Астаны и их экологической реабилитации.

Очистка проводилась на участках №5 и №7 с использованием современных отечественных биологических препаратов. В процессе применялись жидкие составы на основе штаммов Bacillus subtilis, B. amyloliquefaciens, B. pumilus, а также ЭМ-комочки (ЭМ - эффективные микроорганизмы - прим. ред.) с пролонгированным действием. Эти средства способствуют разложению органических загрязнений, подавлению патогенной микрофлоры, восстановлению микробного баланса и улучшению качества воды и донных отложений.

В рамках акции специалисты отобрали пробы воды для последующего лабораторного анализа. Регулярный мониторинг позволяет отслеживать динамику изменений, оценивать эффективность применяемых технологий и своевременно корректировать дальнейшие меры по очистке.

К мероприятию присоединились сотрудники научно-аналитического центра, представители акимата, волонтёры, жители города.

«Слаженное взаимодействие науки, бизнеса, власти и общества делает возможным решение задач экологической безопасности и устойчивого развития столицы», — подчеркнул главный специалист Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Айдар Рашид.

Проект по биологической очистке озёр реализуется поэтапно: он включает систематическое внесение препаратов, санитарную обработку береговой линии и постоянный экологический контроль.

#экоакция #чистка озер #микроорганизмы

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