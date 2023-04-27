Почти 300 литров дизтоплива вылилось в Каспий

Департамент экологии по Мангистауской области отреагировал на жалобы местных жителей о загрязнении вод Каспийского моря, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Instagram ведомства.

Скриншот с видео Департамента экологии по Мангистауской области

Департамент экологии по области установил, что с судна "КАНТА" в Каспий вылилось около 300 литров дизельного топлива. На поверхности моря масляную пленку обнаружили жители села Аташ Тупкараганского района. По словам местных жителей, утечка ГСМ произошла на судне, принадлежащем ТОО "Батыс Мунай Транс".

Сегодня утром специалисты департамента взяли пробы воды для проведения лабораторных анализов.

"Проводится расследование в соответствии со статьей 144-4 Предпринимательского кодекса РК. Результаты лабораторной пробы будут готовы 27 апреля. О принятых мерах будет сообщено дополнительно. В настоящее время со стороны North Caspian Operating Company ведутся очистительные работы", – говорится в сообщении.



