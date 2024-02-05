Экологи назвали причину черного снега в Сатпаеве

Почему в Сатпаеве выпал чёрный снег, выяснили экологи. Специалисты связывают ситуацию с выбросами котельной «Kazakhmys Distribution», передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ» .

Фото: astanatv.kz

Проверка показала, что оборудование на предприятии устарело, очистные сооружения не справились. А ветер подхватил взвесь и разнёс над жилыми домами.

В местном департаменте экологии отметили, что компанию уже штрафовали и выдавали ей предписания, чтобы устранить нарушения, но тщетно. Чтобы снизить уровень выбросов, предприятие ещё в прошлом году должно было перейти на газ. Однако из-за нехватки голубого топлива во многих регионах страны, сделать это не получилось.

Ситуацию прокомментировали и в самом «Казахмысе».

- 31 января на открытый склад ТОО «Kazakhmys Distribution» производилась плановая выгрузка угля. В результате сильного юго-западного ветра с порывами до 20-25 м/с произошел унос большого количества мелких частиц угольной пыли в сторону жилых массивов города Сатпаев. Данный форс-мажор природного характера никакого отношения к работе очистного оборудования не имеет. Работа золоулавливающих установок ведется в штатном режиме, - говорится в сообщении компании.

В Казахмысе отметили, что в период подготовки к отопительному сезону ежегодно проводятся текущие ремонты, в том числе производится ремонт и обслуживание золоулавливающих установок водогрейных и паровых котлов.