Экологическая и промышленная безопасность – наши главные задачи Статьи 2439

Уважаемые избиратели!



26 апреля текущего года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан.



Выборы – это возможность обратить внимание общества на главные вопросы нашей жизни.



Мой колоссальный трудовой, производственный и жизненный опыт говорит о том, что внимание государства не всегда должным образом уделяется вопросам экологии и промышленной безопасности.



Именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру.



Основная цель моей предвыборной платформы – рассмотреть задачи перехода к экологически безопасному развитию в контексте человеческого развития, продемонстрировать необходимость учета в таком переходе экологических аспектов и вопросов промышленной безопасности.



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Вторая половина XX и начало ХХI веков – это время невиданных ранее темпов экономического роста.



Однако бурный экономический рост все в большей степени осуществляется без надлежащего учета возможностей окружающей природной среды, допустимых хозяйственных нагрузок на нее.



Нерациональное природопользование, загрязнение природной среды отходами, оскудение генофонда и биологического разнообразия ведет к деградации окружающей природной среды и среды обитания человека.



В результате происходит деградация окружающей природной среды.



Сегодня актуальными являются вопросы разрушения озонового слоя, загрязнения вод Мирового океана, загрязнения земель и почвенного покрова, оскудения биологического разнообразия в результате промышленной деятельности человека.



В результате процессов деградации почвы ежегодно из мирового сельскохозяйственного оборота выбывает около 7 миллионов гектаров плодородных земель.



Главными причинами этого процесса являются растущая урбанизация, водная и ветровая эрозия, а также химическая (засорение тяжелыми металлами, химическими соединениями) и физическая (разрушение почвенного покрова при горных, строительных и других работах) деградация.



Большую тревогу вызывает загрязнение атмосферы пылевидными и газообразными отходами, выбросы которых непосредственно связаны со сгоранием минерального топлива и биомассы, а также с горными, строительными и другими земляными работами.



Одним из основных аспектов проблемы окружающей среды является уменьшение биологического разнообразия.



В настоящее время биологическое разнообразие Земли оценивается в 10–20 миллионов видов. Урон в данной сфере уже достаточно ощутим.

Во второй половине XX века процесс сокращения генофонда резко ускорился, и при сохранении существующих тенденций в XXI веке возможно исчезновение 1/5 всех видов, населяющих ныне нашу планету.



Человек истощает невозобновимые природные ресурсы и ставит под угрозу продукцию тех элемен­тов, которые можно было бы возоб­новить.

Он меняет среду природы, от которой зависит его физическое и умственное существование как биологического и социального феномена.

Загрязнение окружающей среды приобретает все более острый, тревожный характер.



Поэтому сегодня необходимо говорить об экологии не только как о разделе биологии, но и в более широком значении.

С появлением человека и развитием его хозяйственной деятельности в эволюции биосферы начал действовать новый фактор – антропогенный. Человек стал использовать биосферу для удовлетворения своих потребностей.



Уровень воздействия человека на окружающую среду зависит в первую очередь от технической вооруженности общества. Она была крайне мала на начальных этапах развития человечества. Однако с развитием общества, в ходе технического прогресса ситуация изменялась коренным образом. XX столетие, сформировавшее качественно новые отношения науки, техники и технологии, колоссально увеличило масштабы воздействия общества на природу и поставило перед человечеством целый ряд чрезвычайно острых проблем.



Однако, как бы мы ни пытались менять окружающую среду, жизнь на Земле развивается по строгим законам природы. Именно поэтому человеческая цивилизация для обеспечения своего устойчивого развития также должна следовать этим законам и принципам.



Жить в согласии с природой – один из основополагающих принципов существования Человека на Земле. Еще великие философы античности учили тому, что повелевать природой можно только повинуясь ее законам.



Однако многие факты дают основания характеризовать совре­менные отношения человека и природы как антропогенный экоцид – разрушение людьми естественной среды обитания, в том числе и условий собственного существования.



Поэтому сегодня мы должны понимать и воспринимать экологию как науку о собственном доме. То есть о биосфере, особенностях ее развития и роли человека в этом процессе.



Люди должны понимать законы развития биосферы, знать возможные причины ее деградации. Общество должно сформировать такую модель поведения, при которой не нарушаются законы развития биосферы.



Еще в начале ХХ века известный ученый-естествоиспытатель В. И. Вернадский говорил о том, что человечество стало основной геологообразующей силой планеты, и однажды наступит время, когда людям придется взять на себя ответственность за дальнейшее развитие и Природы, и Человека.



Для Вернадского было очевидным, что биосфера под влиянием разумной человеческой деятельности переходит в качественно новое состояние.



Это новое состояние биосферы, преобразованной человеческой мыслью и трудом, Вернадский назвал ноосферой. Ее существенной характеристикой является поддержание глобального равновесия системы на основе оптимального сочетания социально-исторических и естественно-природных законов.



Биосфера существовала до появления на Земле человека, может существовать и без него. Но человек без биосферы существовать не может.



Осознание глобальной экологической опасности, грозящей гибелью человечеству, заставило мировое сообщество искать новые пути выхода из создавшегося положения и привело к пониманию необходимости разработки концепции устойчивого развития.



Ноосферное человечество должно найти путь к восстановлению и сохранению экологического равновесия на планете, разработать и осуществить на практике стратегию бескризисного развития природы и общества.



В конце 60-х годов вновь возросла популярность идеи об использовании научного подхода к проблеме сохранения биоразнообразия, что нашло свое отражение в создании мировой сети природоохранных зон, на базе которой стали развиваться международные программы сотрудничества и обмена.



В рамках этих программ были созданы специальные зоны, в которых можно заниматься не только сохранением биологического разнообразия, но и мониторингом экологических процессов.



Именно в этот период была предложена концепция зонирования, которая заключается в создании трех специальных зон: ядро, буферная зона и переходная зона, или зона сотрудничества с местным населением.



В этот же период начали создаваться биологические заповедники, основной деятельностью которых стало проведение долго­срочных исследований по вопросам сохранения биологического разнообразия.



Результатом исследований стало создание всемирной сети биосферных резерватов, объединяющих в себе особо охраняемые природные территории, сокращение потерь биоразнообразия, сохранение ценностей экосистемы.



На сегодняшний день сеть био­сферных заповедников является своеобразным двигателем для обмена опытом, основой для образовательных и исследовательских программ, мониторинга экологической ситуации.



К сожалению, в настоящее время человек является агрессивным элементом экосистемы, но только он, являясь разумным существом, может остановить разрушение биологического разнообразия и Природы в целом.



Человек вполне способен принять на себя функции управления экологическим развитием планеты.



Именно поэтому экология сегодня должна выйти за рамки только биологии.



Экология должна стать междисциплинарной наукой, которая изу­чает проблемы взаимодействия человека с окружающей средой.

Взаимодействие Человека с Природой имеет свою специфику.



Человек наделен разумом, и это дает ему возможность осознать свое место в природе и предназначение на Земле.



Сегодня человечество нуждается в новой парадигме поступательного развития, способного обеспечить благосостояние социума без излишнего давления на природную среду и без ее разрушения.



В ближайшее время передовые страны перейдут к формированию новой технологической базы, основывающейся на применении новых научных идей и разработок, глобально-передовых технологий, биотехнологий и т. д.



И мы не должны отставать от них.



Особое внимание должно быть уделено вопросу модернизации экологической политики и роли гражданского общества в планомерном переходе к экологичному развитию.



Важно четко осознавать, что достичь безопасного развития мы сможем, только пересмотрев концепцию развития нашей экономической системы.



В частности, источником для роста должно стать перевоплощение экономики через переход к экологически чистым, малоотходным технологиям, бережным по отношению к окружающей среде и позволяющим обеспечивать интенсивное повышение степени нашей конкурентоспособности, благосостояния и качества жизни общества.



Нашей первостепенной задачей должно стать рациональное и плановое использование природных ресурсов, защита окружающей среды от загрязнений, внедрение плановой системы государственного контроля, международных и общественных мероприятий, направленных на рациональное использование, охрану и восстановление природных ресурсов, удовлетворение материальных и культурных потребностей грядущих поколений.



Также нельзя недооценивать роль образования.



Поэтому жизненно важными мерами по распространению знаний об экологической и промышленной безопасности выступают введение обязательного предмета в обще­образовательных школах и преподавание основ представлений об экологии и безопасном развитии, а также постоянная эколого-про­светительская деятельность.



Мы должны прививать знания об экологии, принципы безопасного и экологичного существования, знания о необходимости беречь и сохранять природу и окружающую нас действительность.



Особую роль в распространении идей сохранения экологического равновесия и промышленной безопасности должны сыграть структуры гражданского общества, включая как массовые общественные организации и молодежные движения, так и профессиональные институты.



Необходимо развивать гражданскую активность в вопросах экологии и природоохранной деятельности.



Люди сами сознательно должны прийти к мысли о необходимости сохранения экологического равновесия и первозданности природы.

Вся хозяйственная деятельность человека должна быть подвергнута тщательному анализу на предмет воздействия на окружающую среду.



Развитие таких институтов в центре и регионах будет способствовать консолидации усилий эксперт­ного сообщества и гражданского общества для определения путей и реализации четких задач модернизации экономики для обеспечения экологичного развития.



Обеспечение успеха реализации этих задач предполагает развитие широкого движения в Казах­стане в поддержку повышения экологической компетенции масс и безопасного развития, как приоритета активности граж­данского общества, и определение данной темы в качестве одного из основополагающих векторов поддержки со стороны государства.



Уважаемые казахстанцы!



Вопросы промышленной безопасности также являются важными в жизни всех промышленно развитых государств.



Промышленная безопасность направлена на соблюдение требований промышленной безопасности, установленных в технических регламентах, правилах обеспечения промышленной безопасности, различных инструкциях и иных нормативно-правовых актах.

Все эти документы должны исполняться.



Определенная степень защищенности жизненно важных интересов индивидуума и общества в целом от возможных аварийных ситуаций на опасных производственных объектах и минимизации последствий указанных аварий должна быть гарантирована.



Для предотвращения этих ситуаций на всех опасных производственных объектах должен быть реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации технических устройств.



Все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, обязаны заботиться о безопасности своих работников, объектов и окружающей среды.



Все предприятия должны построить свою работу так, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

В 2004 году принят Закон Респуб­лики Казахстан "О техническом регулировании".



В законе четко представлены нормы о безопасности продукции и процессов, о многоуровневых стандартах и сертификации.



Моя цель – добиться прозрачности и правильности исполнения этих норм.



Необходимо обеспечить системный общественный контроль за деятельностью предприятий в интересах обеспечения безопасности продукции и процессов.



Необходимо добиться, чтобы требования технических регламентов стали обязательными не только на бумаге.



Необходимо добиться, чтобы при осуществлении строительства, промышленных разработок, любой хозяйственной деятельности не страдала наша богатейшая природа, наш неповторимый ландшафт.



Уважаемые избиратели!



В своей программе я постарался донести до вас основную мысль – значение принципов чистой экологии и промышленной безопасности в жизни государства.



Наша общая задача – создание новой, сбалансированной модели развития страны в контексте безо­пасного экологичного развития в третьем тысячелетии.



Оплачено ЦИК РК из средств, выделяемых кандидатам из республиканского

бюджета, и избирательного фонда кандидата в президенты Республики Казахстан А. К. Кусаинова.

