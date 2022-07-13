Экс-аким Кентау получил 10 лет тюрьмы

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено дело в отношении экс-акима Кентау Даурена Махажанова и двух его пособников по факту посредничества в даче и получении взятки, сообщает Kazpravda.kz.

Установлено, что подсудимый М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге в рамках договора государственно-частного партнерства за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения он привлек своих знакомых Б. и Т., которые были задержаны при получении денег. Подсудимые в суде свою вину не признали", – сообщили в городском суде Алматы.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства о нахождении​ у подсудимых Т. и М. малолетних детей. Также подсудимый М. активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Отягчающим обстоятельством в отношении М. стало нарушение клятвы государственных служащих.

"Приговором суда М. признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", – отмечается в сообщении.

Б. признан виновным в даче взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Т. признан виновными в даче взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.