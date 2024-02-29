Экс-акима района оштрафовали за нарушения при госзакупках в Алматы

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Его и сотрудников городской администрации привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, несмотря на имеющиеся у участников госзакупок лицензии, организатор необоснованно отклонял их конкурсные заявки. При их допуске удалось бы сэкономить бюджету более 100 млн тенге.

За указанные нарушения бывший аким района привлечен к административной ответственности с наложением штрафов на сумму 9,2 млн тенге. Руководителей структурных подразделений городского акимата также привлекли к административной ответственности с наложением 161 штрафа на сумму 43,3 млн тенге.

В другом случае, один из заказчиков, при объявлении конкурса, не разделил товары, работы и услуги по однородным видам и месту их поставки. Тем самым, он ограничил участие в конкурсе потенциальных поставщиков из числа малого и среднего предпринимательства, отдав предпочтение крупным. 

— По акту надзора прокуратуры конкурс отменен и проведен повторно в соответствие с соблюдением равных условий потенциальных поставщиков на участие в государственных закупках, — прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что с начала 2024 года по актам прокуроров отменены конкурсы на сумму более 10 млрд тенге.

#Алматы #нарушения #госзакупки #штраф #экс-аким #район

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