Экс-акима района оштрафовали за нарушения при госзакупках в Алматы

Его и сотрудников городской администрации привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, несмотря на имеющиеся у участников госзакупок лицензии, организатор необоснованно отклонял их конкурсные заявки. При их допуске удалось бы сэкономить бюджету более 100 млн тенге.

За указанные нарушения бывший аким района привлечен к административной ответственности с наложением штрафов на сумму 9,2 млн тенге. Руководителей структурных подразделений городского акимата также привлекли к административной ответственности с наложением 161 штрафа на сумму 43,3 млн тенге.

В другом случае, один из заказчиков, при объявлении конкурса, не разделил товары, работы и услуги по однородным видам и месту их поставки. Тем самым, он ограничил участие в конкурсе потенциальных поставщиков из числа малого и среднего предпринимательства, отдав предпочтение крупным.

— По акту надзора прокуратуры конкурс отменен и проведен повторно в соответствие с соблюдением равных условий потенциальных поставщиков на участие в государственных закупках, — прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что с начала 2024 года по актам прокуроров отменены конкурсы на сумму более 10 млрд тенге.