Экс-гендиректора АНПЗ посадили под домашний арест

Агентство по финансовому мониторингу сообщило об окончании уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Мурата Досмуратова, передает Kazpravda.kz

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Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшим тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.

«Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годы при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование, необоснованно выделил из средств АНПЗ деньги и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге», - пояснили в АФМ.

В отношении Досмуратова М.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в агентстве.