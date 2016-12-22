Происшествия
Экс-глава Минобороны РК Алтынбаев рассказал подробности крушения Су-27
Уголовное дело возбуждено по факту крушения истребителя Су-27, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Досудебное расследование ведется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 464 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры Сырлыбаева создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия, уточнили в ведомстве.

Между тем сегодня в кулуарах Сената экс-министр обороны, ныне депутат Мухтар Алтынбаев выразил свое мнение по авиационному инциденту, отметив правильность действий летчика.

"Самое главное, что летчик жив и действовал очень грамотно. Мне сразу позвонили. Хочу отметить действия летчика. Хладнокровно, очень грамотно действовал: отвернул самолет от населенных пунктов и, когда убедился, что падение самолета не причинит ущерб внизу, он катапультировался. То есть доложил об отказе одного двигателя, потом второго. И он не покинул самолет, пока в гидросистеме еще было давление, он отвернул самолет от возможных населенных пунктов. И доложил, что уже отказала система управления. Все, самолет встал на ноль. И после этого катапультировался. Действия очень грамотные", – подчеркнул сенатор, добавив, что вчера "разговаривал с командующим, который сообщил, что летчик действовал в этой ситуации очень спокойно и абсолютно адекватно".

Происшествие, по его словам, весьма редкое.

"Ситуация редкая, когда отказали оба двигателя. Ситуация сложная, потому что он был уже на кругу, высота небольшая. Причина, я думаю, наверное, это что-то связано с топливной системой или с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях. Сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено, – считает Алтынбаев. – В таких случаях полеты прекращаются. Все самолеты проверяются, проверяется организация, подготовка полетов, подготовка летчиков и, конечно, все , что обеспечивает полет".

Журналисты поинтересовались у Мухтара Алтынбаева о стоимости истребителя. Однако он затруднился ее назвать.

"Десятки миллионов долларов стоит новый самолет. А эти самолеты... им, наверное, лет 30. Я не знаю, какой именно самолет упал (год выпуска – Прим.ред.), но Су-27, мы пригнали в 1996 году. Это самолет, полученный еще в качестве компенсации из России. Если 96 год брать, то это уже 20 лет и наверняка лет 10 они до того работали. Там, наверняка, ресурс был уже на пределе. На счет страховки не знаю, военные самолеты они навряд ли застрахованы. Я точно не знаю", – сказал Алтынбаев.

Как уточнили в пресс-службе Министерства обороны, летчик разбившегося истребителя майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале.

"По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет", – сообщили в оборонном ведомстве.

Комиссия Минобороны, прибывшая к месту авиационного инцидента, совместно с военными прокурорами проводит расследование инцидента. 

Напомним, 21 декабря во время выполнения учебного полета в ночных условиях в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет "Су-27".

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