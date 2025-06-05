Ребята проявили живой интерес к ремеслу археологов, сноровку, рвение и волю к победе в спортивных соревнованиях

Фото предоставлено музеем-заповедником «Ботай»

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК организовал для детей Айыртауского района, нуждающихся в специальных социальных услугах, выезд в заповедную зону – туда, где расположены древние археологические поселения, памятники и живописная природа Северо-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz

Сотрудники музея-заповедника «Ботай» провели для них тимбилдинг в интерактивной, игровой форме.

- Мероприятие началось с исполнения гимна Республики Казахстан. Это традиционный и торжественный способ начать важные события, показывающий уважение к государственным символам, - рассказала начальник отдела научно-фондовой работы и экскурсионного обслуживания музея Айгерим Шаимова.

Ученые рассказали о важности археологии для подрастающего поколения, и о том, как эта наука динамично развивается. Детей ознакомили с ходом археологических поисков, показали инструменты археологов. Юные исследователи учились методике проведения раскопок, описывали обнаруженные находки, артефакты.

По словам Айгерим Шаимовой, ребятам во время тимбилдинга был проведен мастер-класс от сотрудников музея «Ботай» по сборке-разборке, установке туристической палатки, а затем детям предложили посоревноваться в этом мастерстве. Как оказалось, сборка-разборка палатки — увлекательное и познавательное соревнование, которое дает массу полезных навыков.

Также ребята соревновались в спортивных эстафетах, в командных спортивных дисциплинах. Тимбилдинг завершился соревнованиями по метанию копья, стрельбе из лука и награждением победителей.