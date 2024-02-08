Эксперт о переходе на единый часовой пояс в Казахстане: С каких пор жизнь в гармонии с природными ритмами может повредить человеку?

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Дана Аменова
Корреспондент

С 1 марта 12 областей страны начнут жить по новому времени. О  причинах перевода стрелок часов порталу Kazpravda.kz рассказал специалист по прикладной хронобиологии, член межведомственной группы по порядку исчисления времени при Комитете технического регулирования и метрологии Минторговли и интеграции, представитель International Allianse For Natural Time в Казахстане Болат Нурхожаев.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам эксперта, неправильное исчисление времени  может оказывать серьезное влияние на здоровье человека.  В данное время на территории республики применяется административное время часовых поясов UTC+5 и UTC+6. Как оказалось, сегодня на территории Казахстана с опережением местного солнечного времени от 1,5 до 2 часов проживают жители Костанайской, ЗКО, Атырауской и Мангистауская областей. Туркестанская, ЮКО, СКО, Акмолинская, область Улытау, Жамбылская, Карагандинская области могут заметить разницу в 1 час 30 минут, а другие регионы опережают природное время на 1 час, в том числе и ВКО. 

Собеседник добавил, что с 1930 года в Казахстане применяется декретное время, сдвинутое на +1 час вперед, называется оно так из-за того, что принято декретом Совнаркома СССР. С 1956 года для удобства административного управления четыре часовых пояса укрупнили до двух. Так, часовые пояса +3 и +4 укрупнены на UTC+4, а +5 и +6 перешли на часовой пояс UTC+5, к которым применяется еще и декретное время  +1час. По этим причинам на данный момент  на территории страны действует административное время часовых поясов UTC+5 и UTC+6.

Так, начиная с 1981 года по 2004 годы в Казахстане к применяемому декретному времени и укрупнению часовых поясов была практика применения еще и «летнего» времени (DST). Это было ошибочным решением, поскольку «летнее» время применяется к поясному времени (зимнее время, standart time), а в нашем случае мы итак имеем постоянно действующее декретное «летнее» время (permanent DST), что еще хуже чем «летнее» время. Тогда опережение местного времени в западных областях летом составило 3 часа, закат солнца происходил летом к 23:00, потому что истинный полдень сдвинулся к 15:00 часам.

По этой причине мнения некоторых так называемых «экспертов», экономистов, далеких от биоритмологии, недавно опубликованные в СМИ о том, что правительство приняло неправильное решение, что нужно перевести западные области на час вперед - ошибочны. Тем более, что они утверждают что жизнь с поясным временем, наиболее приближенным к солнечному местному времени собьет наши биоритмы и навредит. С каких это пор жизнь в гармонии и синхронности с природными ритмами начала вредить людям?

Испокон веков местное солнечное время исчисляется в соответствии с полуднем. При поясном времени, наиболее приближенному к солнечному местному времени истинный полдень на восточной границе часового пояса приходится на 11:30 (меридиан 82,5), в срединном меридиане, при +5 меридиане 75 гр.в.д. 12:00, на западной границе часовых поясов 12:30 (меридиан 67,5). Границы часовых поясов проходят не прямо по меридиану, а по административным границам областей и стран, поэтому на крайних границах могут быть незначительные отклонения. К какому часовому поясу относится данная местность определяется делением координаты по долготе на 15 градусов. Широта в исчислении времени не учитывается»,— говорит он.

По мнению Болата Нурхожаева, необходимо поддерживать ритм жизни людей в соответствии с естественной природной суточной сменой дня и ночи, восходами и заходами солнца. Именно такой ритм является наиболее оптимальным, физиологическим и экологически эффективным и соответствует требованиям сохранения здоровья, трудоспособности, максимальной продолжительности жизни и предотвращения ускорения процессов старения. Любые попытки игнорирования законов природы при принятии социальных преобразований или законодательных актов становятся причиной высокого риска для сохранения здоровья населения.

— Хотя считается, что территория Казахстана расположена в зоне четырех часовых поясов, фактически разница в координатах долготы от самой восточной точки на границе до самой западной точки составляет 40 градусов 45 минут, что по времени, движения солнца составляет 2 часа 43 минуты. Между крайними областными центрами Оскемен и Атырау, восход солнца составляет  всего 2 часа 9 минут. Вероятно, это и послужило причиной укрупнения четырех часовых поясов на два в 1956 году. Однако непонятно, почему мы до сих пор используем декретное время + 1 час, которое было введено изначально для экономии электроэнергии, если ни одним исследованием в мире это не доказано? Его попросту нет, что подтверждает и министерство энергетики РК. Наука утверждает, что нельзя учитывать краткосрочные эффекты в долгосрочном применении. Сегодня разница во времени между западными и восточными регионами РК в 1 час создает проблемы, неразбериху и путаницу с расписанием поездов и самолетов, логистикой, в банковском секторе и бизнесе. Например, совещания,  назначенные по времени Астаны с 9:00 утра и 15:00 не совпадают с рабочим временем 8:00 и 14:00 в пяти западных областях, и это не самая главная причина введения единого времени, — считает специалист.

Собеседник напомнил, что в этом плане развитие мировой науки не стоит на месте. В 2017 году три американских ученых Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг  получили Нобелевскую премию в медицине и физиологии за открытие механизма циркадных ритмов. Это стало причиной многочисленных исследований в этой сфере, хотя результаты таких проектови ранее были известны в мировой науке.

— Научные данные свидетельствуют, что постоянный сдвиг часовых поясов на опережение в долгосрочной перспективе вызывают десинхронизацию биоритмов, «социальную смена часовых поясов» или социальный десинхроноз. Его симптомами считают нарушение режима сна и бодрствования, а последствием - снижение физического, психического здоровья, снижение иммунитета, работоспособности и продолжительности жизни и когнитивных функций человека. Эти факторы усиливаются при наличии неблагоприятных экологических, социальных, экономических факторов окружающей среды. За последние годы появились множество научных исследований, доказывающих, что нарушение биологических ритмов становится причиной и фактором, обостряющим многие социальные опасные заболевания, такие как рак, диабет и ожирение, — пояснил спикер.

Тем не менее, ошибочные представления среди населения часто возникают из-за путаницы в терминах.

Решение проблемы исчисления времени в Казахстане очень просто, так как не требует никаких финансовых затрат. Изучив мировой опыт исчисления времени можно решить проблему внедрением единого центрального часового пояса в стране.

В частности, Россия в 2014 году официально отказалась от декретного времени. В США и странах ЕС эта тема бурно обсуждалась властями и научным сообществом. В 2017 году Европарламент и Еврокомиссия приняли резолюцию об отказе от применения «летнего» времени. В США сенаторы штата Орегон инициировали законопроект в пользу постоянного поясного времени (Standart time) которую поддержали и законодатели штатов Калифорния, Айдахо и Вашингтона. Недавно аналогичный вопрос подняли и депутаты Кыргызстана.

Вдобавок специалист попросил общественных деятелей, экономистов, блогеров, высказывающих разные мнения по этому вопросу, сначала досконально изучить проблему, дабы не запутать и без того сомневающееся население. По мнению Болата Нурхожаева, географическое расположение страны по часовым поясам, расположение Астаны и других больших городов в центральном часовом поясе позволяют благоприятно и справедливо решить этот вопрос для всех регионов.

#казахстан #мнение #эксперт #часовой пояс #переход

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