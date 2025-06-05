Состоявшийся в Астане V Форум аналитических цент­ров «Центральная Азия – Китай: новые горизонты регионального партнерства» был организован Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК совместно с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН).

Участниками форума стали представители ведущих аналитических центров, государственных структур, научных учреждений и международных организаций из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. На открытии мероприя­тия выступил Государственный советник РК Ерлан Карин.

Форумы «мозговых центров» Китая и Центральной Азии проводятся ежегодно, начиная с 2021-го, что свидетельствует о возрастающей роли экспертного сообщества в выработке решений на политическом уровне. В нынешнем году мероприятие проходит накануне второго саммита «Центральная Азия – Китай», который пройдет в июне в Астане. В фокусе внимания экспертов – вопросы, касающиеся формирования стратегической архитектуры взаимодействия между ЦА и КНР, развития транзитных коридоров, технологического сотрудничества в сфере цифровизации, ИИ и создания инновационных экосистем.

Президент КАОН Гао Сян в видео­обращении к участникам форума отметил, что форум аналитических центров Китая и Цент­ральной Азии, созданный в рамках двустороннего механизма, играет важную роль в укреплении гуманитарных контактов, в налаживании общественного диалога и в продвижении прагматического сотрудничества.

Директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов также подчеркнул уникальную роль аналитических центров в укреплении регионального партнерства.

– Сегодня формируется новый мировой порядок. Глобальный шторм не утихает, а только нарастает. Но, по сути, это золотой век для дипломатии и исследователей международных отношений. Когда прежние парадигмы уже не работают, дипломатия остается единственным мостом к будущему, – отметил он. – Как средняя держава Казахстан стремится к консолидации государств мира в формировании справедливого и устойчивого миропорядка. На экс­пертном уровне мы выстраи­ваем открытый диалог между мировыми учеными самых разных взглядов. Между тем сегодня перед нами выстраивается новая архитектура глобальной конкуренции. К сожалению, одним из ее элементов выступают торговые войны. Это уже не просто споры о тарифах – это новый трек конфронтации, где экономика становится полем битвы и рычагом давления. Но в этом контексте важно помнить и то, что торговые войны приходят и уходят, а соседи остаются навсегда. Именно поэтому ценность конструктивного диалога, особенно между аналитическими центрами, существенно возрастает.

Благодаря выстроенным между странами ЦА и Китаем доверительным отношениям и конструктивному диалогу удалось многого добиться в развитии сотрудничества, причем результаты ощущаются на всех уровнях – как на государственном, так и на общественном.

В числе ключевых достижений в рамках формата «Центральная Азия – Китай» – рост товарооборота, наращивание мощностей Среднего коридора, активизация гуманитарных связей. Начал работу Секретарит ЦА – КНР, что говорит о системности и последовательности шестистороннего взаимодействия. Казахстан и Китай установили взаимный безвизовый режим, и это также является ярким показателем сближения отношений.

Выступая на форуме, Еркин Тукумов обозначил ключевые направления дальнейшего взаимодействия. Это развитие транспортных коридоров и преобразование их в полноценные экономические маршруты, подготовка кадров и активизация сотрудничества в области образования, а также водная безопасность и модернизация АПК в условиях климатической нестабильности.

– Налаженный контакт и доверие на бизнес-уровне между нашими странами позволяют значительно расширить горизонты сотрудничества. Мы заинтересованы в совместных проектах по ИИ, био­технологиям, квантовым вычислениям, созданию технопарков и исследовательских центров, – добавил директор КИСИ.

Он также выразил уверенность, что предстоящий саммит «Цент­ральная Азия – Китай» придаст новый импульс стратегическому партнерству, а экспертное сообщество предложит конкретные инициативы, отражающие интересы всего региона.

Директор ИРВЕЦА КАОН Сунь Чжуанчжи подчеркнул, что на фоне сложной и нестабильной международной обстановки отношения добрососедства и дружбы между Китаем и странами Центральной Азии сохраняют устойчивую тенденцию роста, отличаются сильной внутренней динамикой и в полной мере отражают такие яркие особенности их стратегического партнерства, как высокий уровень, широкий охват, комплексность и долгосрочность.

По его мнению, предстоящий саммит имеет знаковое значение как для Китая, так и для ЦА, поскольку формирует долгосрочную стратегическую линию развития и открывает хорошие перспективы для углубления всестороннего стратегического партнерства.

– Миру необходима стабильная Центральная Азия, процветающая Центральная Азия, гармоничная Центральная Азия и связанная Центральная Азия, – отметил Сунь Чжуанчжи, подчеркнув значимость укрепления кооперации и стратегического планирования в рамках инициативы «Один пояс – один путь» и механизма регионального партнерства.

Как подчеркивали участники форума, партнерство между Китаем и Центральной Азией выходит на новый уровень – с акцентом на институализацию, вопросы безопасности, технологическое, транспортно-логистическое сотрудничество, а также развитие человеческого капитала.

Аналитические центры, объе­диняя экспертное сообщество, становятся важным связующим звеном между политикой и реальными трансформациями, способствуя продвижению позитивной повестки сотрудничества.