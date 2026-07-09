Эксперты Казахстана и Китая обсудили современные модели госуправления

В Астане состоялся Китайско-Казахстанский семинар по обмену опытом государственного управления, посвящённый 105-летию основания Коммунистической партии Китая. Мероприятие было организовано Центром по изучению Китая совместно с Посольством КНР в РК и собрало представителей дипломатического корпуса, государственных органов, политических партий, экспертно-аналитических институтов, деловых кругов и СМИ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/chinastudiescentre/

Открывая семинар, директор Центра по изучению Китая Гульнар Шаймергенова подчеркнула, что мероприятие призвано стать содержательной площадкой для профессионального разговора о развитии, институтах, стратегическом планировании и долгосрочных моделях государственного управления.

Она отметила, что китайский опыт представляет особый интерес с точки зрения анализа механизмов координации развития, институциональной устойчивости и реализации долгосрочных целей, а для Казахстана особую ценность имеет не копирование моделей, а глубокое понимание логики партнёра и укрепление экспертного измерения двустороннего взаимодействия.

По её словам, на фоне выхода казахстанско-китайских отношений на уровень вечного всестороннего стратегического партнёрства всё большую значимость приобретают аналитический обмен, исследовательское сотрудничество и развитие интеллектуальной основы двустороннего диалога.

С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлинь. Он отметил, что за 105 лет КПК прошла путь от небольшой политической силы до крупнейшей правящей партии мира, сумев обеспечить историческую трансформацию страны, ускоренную модернизацию и устойчивое развитие.

Посол акцентировал внимание на том, что в основе китайского опыта лежат долгосрочное стратегическое мышление, верность курсу реформ и инноваций, опора на интересы народа, а также способность к внутреннему обновлению и институциональному совершенствованию. Особо было подчеркнуто, что Казахстан и Китай являются добрыми соседями, надёжными партнёрами и настоящими друзьями, а обмен опытом в сфере государственного управления и межпартийного взаимодействия служит важным инструментом углубления двустороннего стратегического партнёрства.

Председатель Демократической партии Казахстана «Ақ жол» Дания Еспаева в своем выступлении подчеркнула, что достижения Китая в сфере государственного управления, экономики, науки и технологий вызывают заслуженное уважение во всём мире, а инициативы «Один пояс – один путь» и «Сообщество единой судьбы человечества» стали значимыми факторами регионального и международного развития.

По её словам, Китай остаётся для Казахстана не только добрым соседом, но и стратегическим партнёром, с которым страну связывают отношения вечного всестороннего стратегического партнёрства, основанные на доверии и взаимном уважении.

Она также отметила, что межпартийное сотрудничество с КПК, развиваемое на протяжении 14 лет, является важным инструментом народной дипломатии, обмена практиками управления и укрепления инвестиционных, культурных и гуманитарных связей.

Председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, выступая отметил, что китайская модернизация представляет большой интерес для политических и экспертных кругов, поскольку демонстрирует тесную связь между эффективным государственным управлением и повышением благосостояния граждан.

Спикер подчеркнул, что многолетние связи Народной партии Казахстана с КПК стали важной частью межпартийного доверия и дополнительной опорой двустороннего стратегического партнёрства. Отдельно он обратил внимание на практическое значение китайского опыта, сославшись на собственные впечатления от поездки в КНР, где наглядно увидел, как долгосрочные государственные стратегии реализуются на региональном и локальном уровнях.

В качестве перспективных направлений взаимодействия он обозначил расширение обмена опытом в социальной и региональной политике, развитие контактов между аналитическими центрами и молодёжными структурами, а также укрепление сотрудничества по линии женских организаций.

Член Политического совета партии «ӘDILET» Нурбек Матжани в своём выступлении отметил, что КПК за 105 лет сыграла ключевую роль в превращении Китая в одну из ведущих мировых держав, а её опыт в стратегическом планировании и проведении реформ вызывает широкий интерес во многих странах.

Он подчеркнул, что казахстанско-китайские отношения развиваются на прочной основе доверия, взаимного уважения и равноправного сотрудничества, вступив в новое «золотое 30-летие». Особое внимание спикер уделил реформам в самом Казахстане, связав тему семинара с продолжающейся политической модернизацией страны, принятием новой Конституции и формированием обновлённой модели государственного устройства.

Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ РК Жанаргуль Альжанова подчеркнула, что современный этап развития Казахстана характеризуется масштабной политической и институциональной модернизацией, направленной на формирование более открытой, эффективной и ответственной системы государственного управления.

В центре её выступления были конституционные преобразования 2026 года, обновление архитектуры государственной власти, создание Курултая и конституционное закрепление института Қазақстан Халық Кеңесі как важного механизма общественного участия.

Отдельно спикер отметила значение концепции «слышащего государства», роста гражданской активности и цифровой трансформации, которая усиливает прозрачность, повышает качество госуслуг и расширяет обратную связь между государством и обществом.

В своем докладе заместитель председателя Правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Амангельды Таженов отметил, что отношения Казахстана и Китая сохраняют устойчивую восходящую динамику и сегодня характеризуются высоким уровнем политического диалога, интенсивными контактами на высшем уровне и эффективной институциональной координацией.

По его оценке, двустороннее сотрудничество демонстрирует всепогодный характер и устойчиво развивается даже в условиях глобальной нестабильности. Спикер особо выделил торгово-экономическое измерение партнёрства, рост товарооборота, расширение инвестиционного присутствия Китая в Казахстане, развитие транспортно-логистической взаимосвязанности и усиление роли Среднего коридора. Он также подчеркнул, что всё более важное место в повестке занимают цифровая экономика, искусственный интеллект, зелёные технологии и гуманитарные обмены.

Руководитель отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева посвятила выступление переходу от цифровизации к интеллектуальному государственному управлению.

Она отметила, что китайский опыт демонстрирует эффективность долгосрочного планирования и механизма пилотных проектов с последующим масштабированием успешных решений на национальный уровень.

Представляя казахстанскую практику, спикер выделила развитие управления на основе данных, использование платформы Smart Data Ukimet, «Цифровой карты семьи» и внедрение e-Otinish AI как примеры перехода к проактивной и интеллектуальной модели управления. По её словам, именно такие инструменты формируют современную архитектуру государственного аппарата нового поколения.

Главный редактор газеты «Деловой Казахстан» Серик Коржумбаев в своём выступлении подчеркнул, что изучение современного Китая имеет для Казахстана не абстрактное, а прямое практическое значение, поскольку связано с ключевыми процессами регионального развития и евразийской взаимосвязанности.

Он отметил, что главное отличие китайского опыта состоит в способности мыслить стратегически и выстраивать развитие на десятилетия вперёд, увязывая в единую систему инфраструктуру, образование, технологии, экологию и региональную политику.

По его словам, особую роль в дальнейшем углублении казахстанско-китайского взаимодействия играют средства массовой информации, экспертные институты, научные центры и гуманитарные связи, формирующие атмосферу доверия и устойчивого взаимопонимания.

Директор Представительства CNPC Kazakhstan в г. Астана Талгат Ибадилда в своем выступлении отметил, что опыт Китая наглядно демонстрирует значение последовательного государственного управления, долгосрочного планирования, реформ и развития человеческого капитала как основы устойчивого роста.

Спикер подчеркнул, что для Казахстана китайский опыт представляет значительный практический интерес, особенно в условиях активного сотрудничества двух стран в сферах энергетики, транспорта, промышленности, цифровизации, науки, образования и инвестиций.

По его словам, проведение подобных экспертных семинаров способствует укреплению взаимопонимания между профессиональными сообществами двух стран и создаёт дополнительную основу для дальнейшего расширения казахстанско-китайского стратегического партнёрства.

По итогам мероприятия участники подтвердили высокий интерес к продолжению содержательного обмена опытом в сфере государственного управления, институционального развития, стратегического планирования и цифровой трансформации.

Было отмечено, что развитие такого экспертного диалога отвечает задачам дальнейшего укрепления казахстанско-китайского добрососедства, расширения практического сотрудничества и наполнения двустороннего взаимодействия новым содержанием.