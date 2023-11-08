Эксперты назвали самые опасные природные достопримечательности мира

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Монблан признан самой опасной природной достопримечательностью в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: bangkokbook.ru

Эксперты определили самые опасные достопримечательности мира, сообщает Express.

Сотрудники туркомпании Holidu сравнили среднее количество смертей и несчастных случаев с количеством посетителей. Оказалось, что самая опасная природная достопримечательность — гора Монблан. Там погибает примерно 100 туристов в год. Власти ближайшей коммуны Сен-Жервеле-ле-Бен даже предложили брать с путешественников залог в 15 тысяч евро за восхождение. Это должно отпугнуть неопытных альпинистов и компенсировать часть затрат на возможное спасение.

В первую восьмерку вошли гора Хуашань, Доломитовые Альпы, Ниагарский водопад, британский нацпарк Лейк-Дистрикт, Столовая гора в ЮАР, швейцарская вершина Маттерхорн и Гранд-Каньон.

Самым опасным водопадом признан двухступенчатый Катскилл, расположенный недалеко от Нью-Йорка. Это и делает его опасным: туда приезжает много туристов на фотосессии, и в этом году четверо из них сорвались вниз, делая селфи.

Самые опасные скальные образования расположены в Ирландии, это утесы Мохер. Путешественники сворачивают с безопасных троп, чтобы запечатлеть на телефон живописные окрестности и падают с высоты.

Йосемити — самый опасный нацпарк. В прошлом году в этом американском заповеднике погибли 11 туристов. Но больше всего происшествий зафиксировано в нацпарке Норт-Каскейдс. Там суровый ландшафт, часто встречаются медведи.

#рейтинг #США #туризм #опасность #парк #достопримечательность

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