Эксперты обсудили вопросы безопасности атомных электростанций

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Открывая второй день работы Международной выставки ядерных технологий, директор Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гумар Сергазин поблагодарил участников за предоставленную возможность ознакомиться с передовыми технологиями мировых поставщиков, что позволяет сформировать осознанное отношение к будущему отечественной энергетики.

– Эта выставка имеет особое значение для Казахстана. Мы не просто демонстрируем технологические достижения, но и обмениваемся знаниями, идеями, которые помогут нам преодолеть вызовы будущего. Развитие и внед­рение чистой энергии – ключ к тому, чтобы мир смог эффективно противостоять глобальной угрозе изменения климата, – отметил спикер.

Сегодня невозможно представить современную атомную промышленность без мощной научной базы. А значит, как сказал Гумар Сергазин, развитие экономики и технологического прогресса напрямую зависит от инноваций и научных дос­тижений.

– Благодаря многолетней плодотворной работе наших университетов и научных организаций Казахстан накопил значительный опыт в сфере научной деятельности, – считает он. – Научно-исследовательские институты и университеты, такие как Евразийский национальный университет имени Гумилева, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматинский университет энергетики и связи имени Даукеева, Университет имени Шакарима, Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева, вместе с ведущими организациями, такими как «Казатомпром», Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики, Парк ядерных технологий, стали настоящей кузницей высококвалифицированных научно-технических кадров. Это не только основа для дальнейшего развития отрасли, но и залог ее устойчивости, конкурентоспособности на международной арене.

Сегодня Казахстан стоит перед важным выбором, который определит не только будущее атомной отрасли, но и устойчивое развитие всей энергетической системы страны, ведь в современных условиях нужно найти хрупкий баланс между ростом потребностей в энергии и обязательствами по сокращению выбросов углерода.

Атомная энергия как безопас­ный и чистый источник энергии может сыграть решающую роль в обеспечении этого баланса. Поэтому участники пленарных сессий второго дня форума свое внимание обратили на темы, касающиеся роли атомной энергетики в обеспечении энергетической безопасности Казахстана, ее значение для снижения углеродного следа и диверсификации источников энергии, поделились опытом внедрения инновационных технологий в атомной отрасли, обсудили перспективы развития новых реакторных установок и совершенствования систем безопасности, а также рассмот­рели потенциал страны в добыче урана.

Как отметила старший эксперт департамента развития элект­роэнергетики Министерства энергетики РК Меруерт Низамутдинова, с учетом ежегодно растущего энергодефицита и курса Правительства на переход к безуглеродной энергетике, а также наличия в стране сырьевой и производственной базы развитие атомной энергетики в Казахстане становится логичным и необходимым шагом.

– Атомная энергетика играет важную роль в развитии элект­роэнергетической системы Казахстана. Мы поддерживаем усилия Правительства по расширению использования атомной энергии и готовы к сотрудничеству в этой области, – заявил в свою очередь председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов. – Мы, как ассоциация, объединяющая около 90% производителей отрасли, задались вопросом о ее развитии в долгосрочной перспективе. Что же получается? Угольная регенерация будет дорожать с каждым годом. Согласно стратегическим документам в области экологии, мы взяли на себя серьезные обязательства в этой сфере. В то же время перед Правительством стоит задача обеспечить рост экономики в два раза, что значительно увеличит потребление и электроэнергии.

В ответ на обеспокоенность по поводу стоимости электроэнергии, сгенерированной атомными электростанциями, Талгат Темирханов отметил, что будущие тарифы не будут превышать текущие.

– Сейчас многие наши сограж­дане заблуждаются, когда говорят о том, что электроэнергия, которая генерируется через АЭС, окажется дорогой. По нашим оценкам, она будет не дороже той цены, которую сейчас мы платим за перетоки от соседей в пиковые нагрузки, – отметил председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации.

В условиях наращивания дефицита от угольной генерации полностью отказаться пока не представляется возможным, хотя, как отметил эксперт, все тяжелее становится привлекать средства на ее модернизацию. На ВИЭ тоже не приходится рассчитывать в наших климатических условиях. Получается, атомная энергетика – единственный выход в сложившихся условиях.

Согласен с этими тезисами и генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин. Он отметил, что строительство атомной электростанции в Казахстане открывает новые возможности для атомной индустрии и экономики страны в целом.

– Строительство АЭС приведет к росту научно-технического потенциала страны, созданию до 8 тысяч рабочих мест на период строительства и до 2 тысяч качественных рабочих мест на период эксплуатации. Это также будет способствовать развитию локальной промышленности, комплексному использованию потенциала собственной топ­ливной базы и обеспечению надежного энергоснабжения на более чем 60 лет. В целом строительство АЭС имеет значительные экономические, социальные, технические и экологические преимущества, – подчеркнул Тимур Жантикин.

В мире наблюдается спрос на природный уран, а Казахстан – один из лидеров сфере его производства и продажи, считает главный директор по стратегии и международному развитию «Казатомпрома» Дас­тан Кошербаев.

– Сегодня мы рассчитываем на 800 тысяч тонн урана только разведанных запасов. И потенциал этого направления открывает большие перспективы в наращивании и восполнении сырьевой базы, которая вполне достаточна для обеспечения работы АЭС на десятки лет, – считает эксперт.

Обмен мнениями продолжился в рамках сессии, посвященной вопросам мирного использования атомной энергии. Участники диалога обсудили широкий спектр вопросов, связанных с безопасностью ядерных технологий, экологической устойчивостью атомной энергетики и ее вкладом в достижение Целей устойчивого развития. Так, глава Института ядерной физики Саябек Сахиев подчерк­нул важность научно-исследовательской и производственной деятельности института для укрепления национальной независимости в сфере ядерных технологий.

– Как единый центр фундаментальных и смежных исследований и подготовки кадров атомной отрасли в Казахстане Институт ядерной физики ведет активные исследования в области атомной энергетики и промышленности. Мы разрабатываем новые технологии и материалы, которые позволят сделать атомную энергетику еще более безопасной и эффективной, – отметил Саябек Сахиев.

Заместитель генерального директора по науке РГП «Национальный ядерный центр» Владимир Витюк отметил ключевую роль центра в обеспечении ядерной безопасности Казахстана, рассказав о работе над совершенствованием технологий и повышением уровня защиты на всех этапах ядерного топливного цикла.

Партия зеленых «Байтақ» в лице руководителя аппарата Бекбергена Керея выразила поддержку развитию атомной энергетики при условии соблюдения высоких стандартов безопасности.

Эксперты считают, что атомная энергетика, потребляя значительно меньше топлива по сравнению с угольными или газовыми станциями, может сыграть ключевую роль в достижении углеродной нейтральности. Согласно данным Европейской экономической комиссии ООН, это производство имеет самые низкие показатели выбросов парниковых газов среди всех источников энергии, что делает его важным инструментом в борьбе с глобальным потеплением и дает дополнительные возможности предотвратить ежегодную эмиссию сотен миллионов тонн углекислого газа.