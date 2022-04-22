Экспонаты – о времени

В Astana IT University открылся выездной экскурсионный проект Библиотеки Елбасы, приуроченный ко дню учреждения института президентства в Казахстане 24 апреля 1990 года.

Как заявил, открывая экспозицию, директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Бакытжан Темирболат, экскурсии в Astana IT University положили начало серии мероприятий выездного экскурсионного проекта библиотеки в этом году.

– Выездной экскурсионный проект реализуется библиотекой с 2017 года, его цель – освещение современной политической истории независимого Казахстана. Как известно, в библиотеке сосредоточено уникальное собрание архив­ных, книжных и музейных материалов. Символичен и выбор места проведения нашего мероприятия. Сегодня между Библиотекой Елбасы и Astana IT University сложились добрые и плодотворные отношения, нами был подписан меморандум о сотрудничестве, а студенты регулярно посещают Библиотеку Елбасы и знакомятся с экспозициями музея, – отметил в своем выступлении Бакытжан Темирболат.

По словам ректора Astana IT University Ахмед-Заки Дархана, в стенах университета такое мероприятие проходит впервые.

– Мы благодарим руководство Библиотеки Елбасы за возможность ознакомиться с экспозициями, посвященными истории развития государственности Казахстана. Уверен, они окажутся весьма познавательными для студентов и преподавателей нашего вуза, – отметил Ахмед-Заки Дархан.

В главном фойе вуза была развернута масштабная выставка «Уроки истории» из собрания Библиотеки Елбасы. В рамках проекта запланировано проведение тематических экскурсий на государственном, русском и английском языках: «Сакская культура в облике современного Казахстана», «Магия времени. История развития часового искусства», «Хранители времени. История развития фототехники».

Тематическая экскурсия «Сакская культура в облике современного Казахстана» рассказывает об уникальной находке из кургана Иссык – Золотом человеке, ставшем узнаваемым символом нашей страны. Скифо-сакская культура, существовавшая на просторах евразийского континента, занимает особую роль в этногенезе казахского народа. Несомненным признаком принадлежности к скифо-сакской культуре считается всемирно известный «звериный стиль» – особый способ изображения животных в художественных изделиях. Преемственность идей искусства и воинских традиций саков отразились в государственных символах Казахстана.

Тематическая экскурсия «Магия времени. История развития часового искусства» рассказывает об одном из важных изоб­ретений человечества – часах. Первый простейший прибор для измерения времени – солнечные часы – был изобретен вавилонянами примерно 3,5 тыс. лет назад. Поскольку такие часы работали только днем, ночью им на замену пришла клепсидра – водяные часы.

Не менее распространенными были песочные и огневые часы, пока не были изобретены механические. Время и место возникновения первых механических часов доподлинно неизвестно: самые старые упоминания относятся к X веку.

Знаменательной датой в истории часов стал 1657 год, когда голландский ученый Христиан Гюйгенс изобрел механические часы с маятником. Во второй половине XX века пришла пора электронных часов. Новый толчок в развитии часового производства был дан ядерными физиками: в 1949 году были построены первые атомные часы.

В последней четверти XX века в быт вошли часы с дисплеем на жидких кристаллах. Сегодня уже существуют сверхточные атомные часы, которые признаны «эталонными». Эта удивительная эволюция часов была представлена уникальными экспонатами Библиотеки Елбасы.

История прогресса человечест­ва – это история успехов, открытий и работы над ошибками, поступательного движения вперед. Сегодня на наших глазах разворачивается четвертая промышленная революция, которая влечет за собой технологические новации, масштабное внедрение цифровизации не только в промышленность, но и в быт.

Одним из показателей прогресса названо изобретение фотокамеры: более подробно о развитии фототехники рассказывали гиды Библиотеки Елбасы студентам Astana IT University на тематической экскурсии «Хранители времени. История развития фототехники». Здесь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать в газете.