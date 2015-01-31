Свежий выпуск Экзамен на прочность: казахстанская экономика в 2015 году Гульнара ТУРСУНОВА

– Турсынбек Казенович, как вы оцениваете минувший год для Казахстана в контексте современной ситуации в мировой экономике?

– Текущий год для Казахстана был весьма результативным, хотя и не простым. Во-первых, мы подписали и ратифицировали Договор о Евразийском экономическом союзе. Во-вторых, этот год завершил первую пятилетку ГП ФИИР. Завершены многие инфраструктурные проекты, например железнодорожные магистрали Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь, имею­щие стратегическое значение не только для региона, но и для страны в целом. В-третьих, с апреля до конца­ года был объявлен мораторий на проведение проверок субъектов МСБ. Стартовала легализация имущества, благодаря которой легализованы 2 315 объектов на сумму 13,5 миллиарда тенге, из них в экономику Казах­стана инвестировано 39,5 миллио­на тенге. Началась вторая волна приватизации, которая позволила инвестировать в экономику страны средства своих же граждан. На декабрь прошлого года было продано свыше ста объектов на сумму более 7,2 миллиона тенге.

Но были, безусловно, и труд­ности, вызванные внешними факторами. К примеру, одна из самых болезненных – падение цен на нефть и перенос сроков добычи нефти на Кашагане. Добавим ко всему прочему геополитическое напряжение и санкционную политику ведущих держав к одному из участников Евразийского экономического союза. Безусловно, Казахстан испытывает негативное влияние всех этих процессов, что, как следствие, сказывается на доходной части казны.

Экономика Казахстана пока сохраняет сырьевую направленность, поэтому малейшие катаклизмы на мировом рынке влияют на его экономический климат. По данным Министерства энергетики, себестоимость казахстанской нефти составляет 50 долларов за баррель. А сегодня нефть марки Brent торгуется на рынках в районе 47–50 долларов за баррель. То есть практически рыночная цена сравнялась с себестоимостью. Выход из ситуации – диверсификация экономики, обеспечить которую призвана Государственная программа по индустриально-инновационному развитию. Основой диверсификации экономики является развитие обрабатывающей промышленности. Ее доля в структуре ВВП, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, сейчас составляет 10,9%.

– Сможет ли Казахстан сохранить темпы экономического роста в условиях нестабильной мировой экономической ситуации?

– Именно на это направлена новая экономическая политика Казахстана, отраженная в Послании «Нұрлы жол». Она носит контрцикличный характер и нацелена на продолжение структурных реформ в экономике. Стержнем новой экономической политики станет пятилетний план инфраструктурного развития, который совпадает со второй пятилеткой реализации ПИИР, где намерены участвовать более 100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, доля государства – 15%. В кризисных условиях достичь поставленной цели без дополнительных финансовых ресурсов достаточно сложно. Поэтому стимулирование экономики будет произведено за счет средств Нацфонда, которые были накоплены в годы благоприятствующей экономической ситуации и высоких цен на нефть.

Мы уже имеем опыт успешных антикризисных мер, когда 10 миллиардов долларов из Национального фонда были направлены на борьбу с кризисом 2007–2009 годов. Дополнительные ресурсы будут предназначены для дальнейшего преобразования экономики через масштабные инфраструктурные проекты. А именно – развитие транспортной, индустриальной, энергетической, социальной, жилищной сфер, а также поддержку МСБ и модернизацию ЖКХ. При этом, как отметил Глава государства, должен быть обеспечен жесткий контроль за эффективностью расходования этих средств. Глава государства заверил, что спрос будет строгим за каждый тенге, а контроль будет осуществлять созданная Главой государства комиссия и докладывать ему лично.

– МВФ снизил прогноз роста ВВП Казахстана в 2014 году с 5,75 до 4,75%. Каким, на ваш взгляд, будет 2015 год и как будет складываться курс тенге к основным мировым валютам?

– На фоне низких цен на нефть и снижения внутреннего и внешнего спроса (особенно в России, Китае и странах Европы) темпы роста нашей экономики, безусловно, снизятся. Вдобавок к этому переносятся сроки введения в эксплуатацию Кашаганского нефтяного месторождения. Предположительный экономический рост в 2015–2016 годах составит около 4,5–5,5%. Но уже в течение следующих 3–5 лет принимаемые меры по стимулированию экономики могут принести отдачу и рост может достигнуть уровня 7% от объема ВВП.

Что касается курса тенге, то, по данным Национального банка РК, февральская корректировка нацио­нальной валюты была проведена с достаточным запасом крепости. Более того, в совместном заявлении Правительства и Нацбанка государство приняло на себя обязательство принять все меры по сохранению макроэкономичес­кой стабильности, укреплению позиции тенге и оздоровлению банковского сектора. Поэтому для каких-то резких колебаний курса национальной валюты я повода не вижу.



