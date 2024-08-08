Елдос Сметов взлетел в мировом рейтинге IJF

Чемпион поднялся сразу на 17 строк и теперь занимает пятое место

Фото: Olympic.kz / Сали Сабиров

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов значительно улучшил свое положение в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF) после завоевания золотой медали Олимпиады в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

В обновленном табеле о рангах весовой категории до 60 килограммов Сметов поднялся сразу на 17 строк и теперь занимает пятое место.

Лидирует Ян Юнвэй из Китайского Тайбэя, за ним располагаются представитель Франции Лука Мхеидзе и грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили.

Четвертая строчка принадлежит испанцу Франсиско Гарригосу.

Отметим, что на олимпийском турнире Елдос Сметов победил трех спортсменов из топ-5 — Яна Юнвэя в четвертьфинале, Франсиско Гарригоса в полуфинале и Луку Мхеидзе — в финале.