Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования Минпросвещения продолжает работу над расширением цифровых решений в сфере образования для детей с особыми образовательными потребностями, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, одним из таких решений стал онлайн-видеословарь жестового языка для детей с нарушением слуха.

Словарь представляет собой интерактивную информационную базу с визуальной демонстрацией жестов и системой автоматизированного поиска.

Ресурс доступен для свободного скачивания на официальном сайте центра на казахском и русском языках.

В целях расширения доступности и повышения удобства использования ведется работа по разработке мобильной версии словаря, презентация которого состоится в рамках республиканской августовской конференции 2025 года.