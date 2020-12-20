Электронный техпаспорт на недвижимость теперь можно получить в Казахстане
Электронный технический паспорт на недвижимость теперь можно получить в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
"С ноября прошлого года такая возможность была только у жителей столицы и Шымкента. Теперь же госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с АО "Национальные информационные технологии" реализовала данную госуслугу на портале электронного правительства egov.kz для жителей всех регионов Казахстана. Новая услуга позволит казахстанцам получать техпаспорт на недвижимость онлайн, не посещая ЦОН", – говорится в сообщении.
Чтобы получить электронный техпаспорт на портале электронного правительства необходимо войти в раздел "Недвижимость" и выбрать услугу "Подача электронного заявления на получение технического паспорта объекта недвижимости". Сделав онлайн-запрос, правообладателям квартир, комнат в общежитиях, индивидуальных гаражей и дачных строений нужно прикрепить документы, указанные в перечне.
Срок изготовления документа зависит от вида строения. По итогам проведенного технического обследования техпаспорт на квартиру или комнату в общежитии выдается на третий рабочий день, на индивидуальный гараж или дачное строение – на 5 рабочий день.
Электронный техпаспорт будет содержать те же данные, что выдаются в ЦОНах с печатями и подписью. Электронный аналог будет подтверждаться ЭЦП работников, которые были задействованы при оказании госуслуги.
К слову, за время действия пилотного проекта в Нур-Султане и Шымкенте новые электронные техпаспорта получили более 12 тысяч граждан.