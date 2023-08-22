Электросушилка привела к пожару в 9-этажном доме в ВКО

Несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании электросушилки для овощей и фруктов привело к пожару в девятиэтажном жилом доме, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Фото: Kazpravda.kz

По данным ДЧС, о пожаре сообщил один из жителей дома, на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты департамента.

Огнеборцы обнаружили дым, идущий с квартиры на пятом этаже. Проведя разведку, было установлено, что горела мебель и вещи. В первую очередь пожарные эвакуировали из зоны задымления 19 жителей, из них 2 детей.

"Загорание было остановлено на площади 2 кв. м. В ликвидации было задействовано 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительной причиной пожара отрабатывается версия - несоблюдение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, а именно электросушилки для овощей и фруктов", – рассказали в ДЧС.

В пресс-службе напоминают, что уходя из дома, необходимо выключать электроприборы из розеток.



Фото пресс-службы ДЧС ВКО