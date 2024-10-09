Электровелосипед стал причиной пожара в пятиэтажке Аркалыка

Происшествия
124
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Огнеборцы Костанайской области эвакуировали 13 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Аркалыке в одном из пятиэтажных жилых домов по улице Байтурсынова, в квартире на первом этаже произошло загорание аккумулятора от электровелосипеда.

По лестничному маршу из задымленной зоны эвакуировано 13 человек, из них 5 детей. В считанные минуты пожарными была проведена разведка. Выявлено, что причина пожара - короткое замыкание аккумулятора электровелосипеда. Возгорание самоликвидировалось. Произведено выветривание помещения. Пострадавших нет.

В МЧС также дали рекомендации по тому, как вести себя в случае задымления.

«Дым опасен не меньше огня. Если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — плотно закройте дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. При этом держите голову не менее чем в 30 см от уровня пола, непосредственно над которым может располагаться слой тяжелых отравляющих газообразных продуктов горения, в том числе угарный газ. По пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню. Дверь может задержать распространение горения более чем на 10 - 15 минут!» - говорится в сообщении.

#пожар #электровелосипед

Популярное

Все
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Судебные тяжбы могут оставить диабетиков без доступных лекарств
Создание института послов доброй воли обсудил секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий
Высшая школа расширит подготовку инженеров для атомной отрасли
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной установки
Автомобиль за знания подарили преподавателю в Туркестанской области
Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве
Сельских новоселов становится больше в Жамбылской области
Болеть надо уметь!
Почти полвека отдал медицине
Казахстанские животноводы приняли участие в саммите во Франции
Жители села Лепсинск увековечили память воинов
Идет борьба с огнем
Коммуникации со СМИ в условиях кризисов
Климатические инициативы Астаны представили в Баку
Экспорт зерна: конкуренция на рынке обостряется
Осенью в армию призовут более 20 тыс. новобранцев
Подросткам – об экологической культуре
Стартовали чемпионаты по баскетболу среди мужских и женских команд
Астана принимает XXVII чемпионат Азии по настольному теннису
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Безопасность превыше всего
Нужны дополнительные мощности
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Кадры для атомной отрасли
Primus inter pares
Без атомной генерации энергопереход не состоится
До 5 апреля 2025 года казахстанцы должны установить номерные знаки на свои мопеды
Президент подписал поправки по вопросам дорожной безопасности
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Не остаться бы сырьевым придатком
Казахстанский дизайнер создал одноразовый чемодан для туристов
Ждут туристов в Атырау
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в форуме депутатов маслихатов
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
О важности развития казахского языка высказался сенатор Жусип

Читайте также

Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Арм…
Водитель «под кайфом» и пассажир напали на патрульных в Ура…
Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покон…
Как чувствует себя пострадавший при тушении степного пожара…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]