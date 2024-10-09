Электровелосипед стал причиной пожара в пятиэтажке Аркалыка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Аркалыке в одном из пятиэтажных жилых домов по улице Байтурсынова, в квартире на первом этаже произошло загорание аккумулятора от электровелосипеда.

По лестничному маршу из задымленной зоны эвакуировано 13 человек, из них 5 детей. В считанные минуты пожарными была проведена разведка. Выявлено, что причина пожара - короткое замыкание аккумулятора электровелосипеда. Возгорание самоликвидировалось. Произведено выветривание помещения. Пострадавших нет.

В МЧС также дали рекомендации по тому, как вести себя в случае задымления.