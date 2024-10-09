Электровелосипед стал причиной пожара в пятиэтажке Аркалыка

Огнеборцы Костанайской области эвакуировали 13 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
В Аркалыке в одном из пятиэтажных жилых домов по улице Байтурсынова, в квартире на первом этаже произошло загорание аккумулятора от электровелосипеда.
По лестничному маршу из задымленной зоны эвакуировано 13 человек, из них 5 детей. В считанные минуты пожарными была проведена разведка. Выявлено, что причина пожара - короткое замыкание аккумулятора электровелосипеда. Возгорание самоликвидировалось. Произведено выветривание помещения. Пострадавших нет.
В МЧС также дали рекомендации по тому, как вести себя в случае задымления.
«Дым опасен не меньше огня. Если дыма много, першит в горле, слезятся глаза — плотно закройте дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. При этом держите голову не менее чем в 30 см от уровня пола, непосредственно над которым может располагаться слой тяжелых отравляющих газообразных продуктов горения, в том числе угарный газ. По пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню. Дверь может задержать распространение горения более чем на 10 - 15 минут!» - говорится в сообщении.