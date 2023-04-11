Элеватор горит в Костанайской области
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На месте пожара задействованы силы и средства ДЧС и акимата.
В Федоровском районе Костанайской области горит элеватор, сообщает Kazpravda.kz.
По информации областного ДЧС, сегодня в 13:26 поступило сообщение о том, что в поселке Федоровка на территории АО "Джаркульский элеватор" горела трава на площади 1 га.
"Подгоняемый ветром огонь перекинулся на деревянное здание сушилки. Предварительная площадь пожара - 1 080 кв. м", - говорится в информации.
На месте пожара задействованы силы и средства ДЧС и акимата.
Также на борьбу с огнем подоспел пожарный поезд АО "НК "КТЖ", добавили в пресс-службе.