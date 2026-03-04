Для большинства стран первый день весны – это просто красивая дата в календаре. Но для Казахстана в 2026 году этот праздник звучит иначе – по-победному. Мы встретили его не просто в хорошей форме, а в статусе мировой теннисной державы, совершившей за 18 лет рывок, на который у других уходили столетия. Сегодня теннис в нашей стране – это яркий пример того, как системные инвес­тиции превращаются в золото высшей пробы.

Главным технологическим триум­фом нынешнего сезона стало официальное признание Национального теннисного цент­ра в Астане. Международная федерация тенниса (ITF) присвоила нашему центру престижнейший статус Gold Level Recognition. Чтобы понять масштаб события, достаточно взглянуть на список соседей по рейтингу: Франция, США, Великобритания, Нидерланды, Канада и Швейцария. Казахстан стал седьмым членом этого закрытого клуба избранных.

Это не просто «красивая грамота». Как отметил президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов, решение комиссии под руководством Дэвида Хаггерти принималось на основе жесткого аудита. Оценивалось все: от качества покрытия и сис­тем безо­пасности до прог­рамм развития юнио­ров и чистоты медицинских протоколов. Тот факт, что статус выдан сразу до 2030 года, говорит о безоговорочном доверии мировых институтов к нашей системе. В дополнение к этому Международное агентство по обеспечению честнос­ти в теннисе (ITIA) отметило наш центр специаль­ной наг­радой за приверженность принципам Fair Play. В мире, где спорт часто сотрясают скандалы, Казахстан создал уникальную «чистую зону» для воспитания чемпионов.

Путь к «Золотому статусу» начался не сегодня. Это итог почти двух десятилетий планомерной работы. За 18 лет объем частных инвестиций в казахстанский теннис превысил психологическую отметку в 200 млн долларов. На эти средства была выстрое­на инфра­структура, которой могут позавидовать многие европейские страны.

Сегодня в стране функционируют 39 профильных цент­ров, объединяющих 394 корта с хардовым и грунтовым покрытиями. Но бетон и пок­рытие – это лишь форма. Содержание – это люди. Если в 2007 году теннисом в стране занимались всего 900 детей, то сегодня их число достигло 40 000. Это целая армия молодых атлетов, которые видят в ракетке социальный лифт и путевку в большую жизнь. Общее же число любителей спорта в республике вплотную приблиизилось к 50-тысячной отметке. Качество игры обеспечивают более 400 сертифицированных тренеров, чье число за последние пять лет увеличилось вдвое.

Инфраструктура дает плоды в виде рейтингов. Впервые в истории сразу четыре представителя Казахстана одновременно штурмуют топ-10 мировых табелей о рангах.

Лидер нашей женской сборной Елена Рыбакина проч­но закрепилась на третьей строчке рейтинга WTA. Ее недавний триумф на Australian Open 2026 стал вторым титулом «Большого шлема» в карьере и окончательно снял все вопросы о том, кто сегодня является главной силой в женском туре. Ворвался в десятку лучших игроков ATP и Александр Буб­лик, привнося в мировой тур свою неповторимую харизму и непредсказуемый стиль. В парном разряде блещет Анна Данилина, поднявшаяся на 6-е место в мире. А за их спинами уже слышны уверенные шаги юного Зангара Нурланулы, который вошел в десятку сильнейших юниоров планеты. Такая плотность результатов в разных категориях – от профи до юниоров – и есть главный маркер

здоровой спортивной нации.

Прямо сейчас наше внимание приковано к кортам США, где в среду вечером (по времени Астаны это был уже четверг) стартовал прес­тижнейший турнир в Индиан-Уэллсе, который часто называют пятым турниром «Большого шлема» (хотя официально к нему относятся лишь открытые чемпионаты Австралии и США, а также британский Уимблдон и французский Ролан Гаррос). И здесь наши теннисисты уже успели заявить о себе. Елена Рыбакина в паре с американцем Тейлором Фрицем стала победительницей предварительного коммерческого турнира Tie Break Tens, или, как его еще называют, Кубка Эйзенхауэра (в честь 34-го президента США), причем во второй раз в своей карьере. За один вечер, обыгрывая другие звездные пары, Елена не только заработала свою долю от призового фонда в 200 тыс. долларов, но и получила колоссальный эмоциональный заряд перед основным стартом.

В основной сетке турнира категории WTA 1 000 Рыбакина, как третья сеяная, нач­нет путь со второго круга. Ей предстоит встреча с победительницей пары Эмилиана Аранго – Хейли Баптист. Александр Бублик (№ 10 ATP) также освобожден от первого раунда и ждет победителя дуэли Чжэн – Казо. В борьбу вступают и другие наши бойцы: Александр Шевченко и Юлия Путинцева, которой предстоит непростой матч против испанки Паулы Бадосы. Для Юлии это шанс сок­ратить отставание в личных встречах (пока 1:4) и доказать, что казахстанский характер сильнее статистики.

С общим призовым фондом более 18,8 млн долларов и статусом одного из самых значимых турниров сезона Индиан-Уэллс станет лакмусовой бумажкой для наших амбиций в 2026 году.