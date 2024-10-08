Ёмкость «серого» рынка ГСМ озвучили в АФМ

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане растет риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на нефтеперерабатывающих заводах малой мощности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Сообщается, что в связи с имеющимся диспаритетом в ценах, ГСМ вывозится на легковых авто, как в заводских, так и переоборудованных бензобаках.

Только на казахстанско-кыргызской границе в месяц таким способом вывозится до 10 тыс. тонн ГСМ. Вывоз осуществляется ж \д цистернами по документам прикрытия, в которых указываются иные данные о перевозимом товаре.

«В результате системной работы АФМ, направленной на снижение «теневого» оборота нефтепродуктов, выявляются и расследуются факты незаконной добычи, переработки и перевозки ГСМ автомобильным и железнодорожным транспортом. Только с начала года зарегистрировано 21 уголовное дело, установленный объем незаконного оборота нефтепродуктов составил почти 3,5 тыс. тонн на сумму более 900 млн тенге», – рассказали в госоргане.

Госорган планирует провести ряд профилактических мероприятий, направленных на сокращение незаконного оборота ГСМ.