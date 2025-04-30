«Введение акцизов на «энергетики» станет важным шагом к улучшению здоровья населения» – Амрин

Общество
19
Дана Аменова
корреспондент

Потребление энергетиков, особенно среди молодежи, вызывает обеспокоенность с точки зрения общественного здравоохранения 

Фото: www.gov.kz

В Казахстане введут акцизы на энергетические напитки, что позволит не только получить дополнительные налоги в бюджет, но и позволит защитить здоровье населения, заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Kazpravda.kz

«Следуя мировому опыту, Казахстан вводит акцизы на энергетические напитки. Помимо дополнительных доходов в бюджет, это мера, направленная на снижение потребления вредных продуктов и улучшение здоровья населения», – заявил Амрин.

Он отметил, что потребление энергетиков, особенно среди молодежи, вызывает обеспокоенность с точки зрения общественного здравоохранения.

По его словам, введение акцизов является экономическим стимулом к сокращению употребления таких напитков и приближает Казахстан к международной практике регулирования вредных товаров.

Другими словами, данная мера станет частью более широкой стратегии по улучшению качества жизни и формированию ответственного потребительского поведения среди граждан.

#Миннацэкономики #энергетики #акцизы #Азамат Амрин

Популярное

Все
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Выставка автозапчастей и аксессуаров прошла в Астане
Книголюбы, объединяйтесь!
Ветер, ветер! Ты могуч...
Посевы свеклы сократятся
Рассыпающаяся древность или новодел?
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз
Важно знать эти славные страницы
Найдут покой в родной земле
Нерушимая связь поколений
Региональная наука нуждается в мерах поддержки
Корабли пустыни и нефть
Фундамент из... ружей
Под одним шаныраком
Вспомнили подвиг земляка
«Глаз сердца» увидел мир
Из «красной» зоны – в «желтую»
В городе появились нелегальные детсады
Сапаргали Бегалин глазами школьников
Перерабатывай или утонешь!
Начато возведение крупного металлургического завода
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Загадочная кукла с казахской душой: как артисты «Астана Опера» очаровали Санкт-Петербург
Есть о чем и есть кому снимать
Сенатор указал на необоснованные проверки АЗРК бизнеса в регионах
QR-код на входе для учителей вводят в школах Талдыкоргана
МВД внедряет на дорогах метод сужения
В Приаралье начался сев риса
Молодежь Астаны готовится к новоселью
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Туристу из Австрии не дали переночевать на стадионе «Динамо…
Рассыпающаяся древность или новодел?
Социальные связи как ресурс ментального здоровья
МВД опубликовало телефоны для анонимных сообщений о наркопр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]