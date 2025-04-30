Потребление энергетиков, особенно среди молодежи, вызывает обеспокоенность с точки зрения общественного здравоохранения

Фото: www.gov.kz

В Казахстане введут акцизы на энергетические напитки, что позволит не только получить дополнительные налоги в бюджет, но и позволит защитить здоровье населения, заявил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Kazpravda.kz

«Следуя мировому опыту, Казахстан вводит акцизы на энергетические напитки. Помимо дополнительных доходов в бюджет, это мера, направленная на снижение потребления вредных продуктов и улучшение здоровья населения», – заявил Амрин.

Он отметил, что потребление энергетиков, особенно среди молодежи, вызывает обеспокоенность с точки зрения общественного здравоохранения.

По его словам, введение акцизов является экономическим стимулом к сокращению употребления таких напитков и приближает Казахстан к международной практике регулирования вредных товаров.

Другими словами, данная мера станет частью более широкой стратегии по улучшению качества жизни и формированию ответственного потребительского поведения среди граждан.