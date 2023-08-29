Энергетики вернули деньги по решению суда Экономика 29 августа 2023 г. 1:30 16 Андрей Кратенко Вернуть деньги владельцам офисов обязал энергетиков суд Северо-Казахстанской области. Здесь оставили без изменения решение суда первой инстанции, вынесенное в пользу потребителей. Ранее в Петропавловске действовала такая практика: система теплоснабжения была одна, но разные потребители платили за одну и ту же услугу по-разному. Условно говоря, простой обыватель выкладывал из кошелька три тысячи тенге, а арендатор офиса в этом же доме – девять тысяч тенге, то есть в три раза больше. Причем драконовские счета получали не только владельцы магазинов, но и адвокаты, нотариусы, судисполнители, юридические консультанты. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО усмотрел в этом нарушение со стороны энергетиков и обратился в специализированный межрайонный экономический суд. Истец потребовал признать незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт», а также произвести перерасчет за отопление. Суд исковые требования удовлетворил, обязав произвести перерасчет 1 250 небытовым потребителям на общую сумму 96 млн 232 тыс. тенге. Энергетики обжаловали это решение, но коллегия областного суда СКО оставила его без изменения. #суд #СКО #тариф #отопление #юридические лица #энергетики