Энергетики вернули деньги по решению суда

Экономика
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Андрей Кратенко

Вернуть деньги владельцам офисов обязал энергетиков суд Северо-Казахстанской области. Здесь оставили без изменения решение суда первой инстанции, вынесенное в пользу потребителей.

Ранее в Петропавловске действовала такая практика: система теплоснабжения была одна, но разные потребители платили за одну и ту же услугу по-разному. Условно говоря, простой обыватель выкладывал из кошелька три тысячи тенге, а арендатор офиса в этом же доме – девять тысяч тенге, то есть в три раза больше. Причем драконовские счета получали не только владельцы магазинов, но и адвокаты, нотариусы, судисполнители, юридические консультанты.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по СКО усмотрел в этом нарушение со стороны энергетиков и обратился в специализированный межрайонный экономический суд.

Истец потребовал признать незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт», а также произвести перерасчет за отопление. Суд исковые требования удовлетворил, обязав произвести перерасчет 1 250 небытовым потребителям на общую сумму 96 млн 232 тыс. тенге.

Энергетики обжаловали это решение, но коллегия областного суда СКО оставила его без изменения.

#суд #СКО #тариф #отопление #юридические лица #энергетики

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