Энергосистема Казахстана выйдет на профицит мощности к 2029 году

Объем генерации по итогам прошлого года достиг исторического максимума в 123,1 млрд кВтч при потреблении 124,6 млрд кВтч

Фото: пресс-служба Правительства

Казахстан планирует полностью покрыть внутреннюю потребность экономики в электроэнергии с последующим выходом на профицит уже с начала 2027 года. Об этом на заседании Правительства доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По его словам, на сегодня энергосистема страны включает 251 энергоисточник, в том числе 169 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 27,1 ГВт. Объем генерации по итогам прошлого года достиг исторического максимума в 123,1 млрд кВтч при потреблении 124,6 млрд кВтч.

«Ввод новых мощностей позволит уже с начала 2027 года покрыть всю потребность экономики в электроэнергии с последующим профицитом. Планируемый до 2029 года ввод дополнительной генерации даст сформировать профицит и обеспечить покрытие всей потребности экономики и населения в электроэнергии, в том числе и размещение энергоемкой инфраструктуры искусственного интеллекта и крупных ЦОД», – отметил министр.

Всего до 2029 года включительно будет введено 13,3 ГВт энергомощностей, из которых 12,56 ГВт составит новая генерация.

В целом План развития отрасли до 2035 года предусматривает ввод 26,3 ГВт новых мощностей, включая модернизацию существующих станций, строительство новой генерации на 10,5 ГВт, проекты ВИЭ и АЭС.

Кроме того, в стране реализуется Нацпроект «Развитие угольной генерации» из 19 проектов суммарной мощностью 7,8 ГВт на базе технологий «чистого угля».

В активную фазу вошли работы по Экибастузской ГРЭС-3, ТЭС в Курчатове и трем ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.