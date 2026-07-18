Казахстан почти вдвое увеличил расходы на импорт электроэнергии из России

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За январь–май 2026 года Казахстан значительно увеличил расходы на импорт российской электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 87% и достигли 156 млн долларов, что стало максимальным показателем как минимум с 2020 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

При этом объем поставок увеличился значительно скромнее - на 25%, до 1,37 млрд кВт·ч. Это также самый высокий показатель для января–мая за последние семь лет, хотя он лишь немного превышает уровень 2023 года.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, основной причиной роста расходов стало удорожание российской электроэнергии. Средняя стоимость одного киловатт-часа за год выросла на 49% - до 0,11 доллара США, а в тенговом выражении увеличение составило 42%.

Рост цен на импортную электроэнергию наблюдается не первый год. При этом именно стоимость поставок оказала решающее влияние на увеличение расходов, тогда как физические объемы импорта росли значительно медленнее.

Закупка российской электроэнергии осуществляется преимущественно в периоды пикового потребления - утром и вечером, когда внутренней генерации недостаточно для покрытия спроса. По оценкам аналитиков, именно высокий спрос в эти часы оказывает дополнительное влияние на стоимость импортируемой электроэнергии.