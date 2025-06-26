Енот оказался носухой

Природа
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Андрей Тентетников

В Петропавловске на улице Шажимбае­ва хозяева частного дома заметили незваного гостя – пушистого, полосатого и весьма деловитого. Подозрение пало на енота.

Фото: ДЧС СКО

Пушистый визитер выглядел так, словно сбежал из мультфильма: ловко бегал по двору, заглядывал в окна и явно не спешил покидать сцену. Переговоры с животным результата не дали – дипломатия бессильно разбилась о хвост. Пришлось звать спасателей.

Сотрудники ДЧС СКО прибыли оперативно: оцепили двор, развернули спецснаряжение и слаженно обезвредили… не енота.

Как выяснилось позже, героиней этой «пушистой» драмы оказалась носуха — южно­американская родственница енота с удлиненной мордочкой и чуть меньшей любовью к мусорным бакам.

Напомним, что енот – это весьма хитроумный зверек, с «маской» на морде. Он любит залезать туда, куда нельзя. Носуха – длинноносая, поэтому обожает рыться в земле, хотя тоже не прочь поиграть в прятки с людьми. Но с первого взгляда не разберешь – оба хвос­татые и ловкие.

Носуха оказалась беглянкой из ботаничес­кого сада – видимо, решила устроить себе каникулы. Спасатели передали животное специалистам.

#ДЧС #СКО #животные #носуха

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