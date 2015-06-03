Свежий выпуск ЕНТ стартовало по стране Алена Забирова

В этом году 70% из более 120 тыс. выпускников сдают ЕНТ, которое будет проводиться в четыре потока в 165 пунктах. По словам главы образовательного ведомства, созданы все необходимые условия для успешного проведения экзамена. Республиканский штаб по координации и проведению ЕНТ, начав работу вчера, будет действовать по девятое июня включительно. На него возложены организационная работа в республике по проведению ЕНТ и апелляции, информационно-разъяснительная деятельность среди населения в дни проведения процедуры тестирования, своевременное рассмотрение обращений и жалоб выпускников и их родителей и другие задачи.

Проведение единого национального тестирования находится на контроле Администрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК. Безопасность обеспечивают сотрудники Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел. Министерство здравоохранения и социального развития обеспечивает своевременную медицинскую помощь тем, кому она потребуется, местные исполнительные органы ответственны за безопасное передвижение выпускников школ до места проведения ЕНТ и обратно, их проживание и питание в сельских районах.



