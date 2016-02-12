Ерлан Идрисов: Новые задачи Главы государства по активизации экономической составляющей казахстанской дипломатии 1475

Очевидно, что сложившаяся экономическая ситуация в мире требует в первую очередь усовершенствования методов и расширения инструментария "экономической дипломатии". И на сегодняшний день ключевым направлением деятельности внешнеполитического ведомства является привлечение зарубежных инвестиций и технологий в рамках реализации индустриально-инновационных проектов, программы "Нұрлы жол" и Стратегии "Казахстан-2050", продвижение казахстанского экспорта на зарубежные рынки.



В этой связи основной темой коллегии была обозначена "Экономизация внешней политики Республики Казахстан".



Озвученные Главой государства планы социально-экономического развития и модернизации страны являются для нас приоритетной задачей в контексте наращивания и усиления "экономической дипломатии". Сегодня корректируется работа наших загранучреждений, которым уже даны конкретные поручения об активизации и целевой ориентации деятельности в странах пребывания, в зависимости от их экономического, инвестиционного и технологического потенциала, а также интересов, потребностей и приоритетов развития экономики Казахстана.



Хотел бы отметить, что все базовые институты и условия для привлечения инвестиций в страну созданы. Сформирована необходимая законодательная база для масштабной работы по привлечению инвестиций. Наличие благоприятного инвестиционного и делового климата признается экспертами и зарубежными бизнес-партнерами. Однако необходимо внести корректировки в эту работу в части повышения качества межведомственной координации в Казахстане и обеспечения выполнения достигнутых договоренностей (follow-up), прежде всего на высшем уровне.



С учетом этого нами совместно с экономическим блоком Правительства выработан конкретный механизм совместной работы по привлечению иностранных инвестиций в приоритетные отрасли казахстанской экономики.



На торгово-инвестиционном направлении в 2015 году за рубежом было проведено 453 мероприятия, организовано 642 визита представителей деловых и экономических кругов зарубежных стран в Казахстан.



При содействии МИД были проведены крупные двусторонние бизнес-форумы с ведущими представителями деловых кругов США, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Индии, Италии, Малайзии, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Хорватии, Японии и так далее.



В результате благодаря непосредственному содействию со стороны внешнеполитического ведомства было подписано около 260 двусторонних коммерческих документов на сумму более 23,8 трлн тенге ($73,4 млрд).



На особом контроле наших дипломатов находятся вопросы реализации договоренностей с зарубежными партнерами, достигнутых в рамках визитов Главы государства в КНР, США, Великобританию, Францию, Италию в 2015 году, в ходе которых было подписано более 80 двусторонних соглашений на сумму порядка 12 трлн тенге ($37,3 млрд).



Хочу особо выделить, что руководители крупнейших транснациональных корпораций подчеркивают выдающуюся роль нашего Президента в становлении Казахстана в качестве наиболее привлекательной с инвестиционной точки зрения страны, а также в разработке и принятии эффективных решений управления в сложных условиях. Именно по этой причине крупные зарубежные компании продолжают работать в стране и даже в нынешний непростой период рассматривают новые инвестиционные предложения.



Наряду с этим продлен до 31 декабря 2017 года и расширен до 20 стран пилотный проект по отмене визового режима (до 15 дней) для граждан политически и экономически стабильных государств мира. Иностранные инвесторы в положительном ключе отметили визовые преференции, которые дали возможность для краткосрочных деловых визитов в РК с целью своевременного решения вопросов по инвестиционным проектам.



Имеются конкретные результаты по организации выставки "ЭКСПО-2017" в Астане и ее международному наполнению. На сегодняшний день более 70 стран и 13 международных организаций официально подтвердили свое участие, договоры участия подписаны с 26 странами, назначены 47 комиссаров секций от стран и международных организаций.



В настоящее время продолжается активная работа в данном направлении, и предстоящее 24–25 февраля Второе собрание международных участников выставки в Астане, на котором будут присутствовать более 200 представителей стран, подтвердивших свое участие в ЭКСПО-2017, позволит оценить пройденный путь в плане подготовки к выставке и откалибровать совместные шаги МИД и АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" в оставшееся до ее начала время.



В рамках продвижения отечественной продукции на экспорт МИД также уделяет особое внимание развитию транзитно-транспортного потенциала и позиционированию Казахстана в качестве удобного международного логистического хаба.



Ярким примером является организованная нами совместно с КТЖ поездка дипломатического корпуса в 2015 году на объекты СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота" и Международного центра приграничного сотрудничества, в рамках которой был презентован новый транспортно-логистический хаб на границе с Китаем и представлена подробная информация об условиях его функционирования и делового партнерства с зарубежным бизнесом и инвесторами.



По линии ОЭСР важным событием 2015 года стало подписание 22 января в Давосе Страновой программы сотрудничества с Казахстаном на 2015–2016 годы. Важно отметить, что наряду с Казахстаном подобный программный документ о сотрудничестве был подписан лишь с Таиландом, Перу и Марокко. На фоне кризисной ситуации в соседних странах и понижения их рейтингов руководство ОЭСР дает высокую оценку экономическим реформам Казахстана.



В рейтинге Doing Business 2016, опубликованном в октябре 2015 года, Казахстан поднялся до 41-го места среди 189 стран, что является лучшим показателем Казахстана за все годы.



***

Промежуточные итоги деятельности министерства показали, что работа на внешнеполитическом и внешнеэкономическом треке проводилась достаточно эффективно, и эта работа будет продолжена. Для этого у нас есть необходимый кадровый потенциал.



За годы независимости МИД сформирован солидный профессиональный кадровый состав, владеющий иностранными языками, знающий специфику отдельных регионов и стран, имеющий солидный опыт дипломатической работы.



Так, в центральном аппарате МИД РК и в наших загранучреждениях трудятся 85 докторов и кандидатов наук, 198 магистров, 55 выпускников программы "Болашак", 376 сотрудников имеют два и более высших образования. Более 70% работников МИД владеют двумя и более иностранными языками, в том числе редкими языками.



Одной из главных задач кадровой политики МИД является непрерывное улучшение системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала дипслужбы.



В ряде загранучреждений уже успешно апробирован опыт совместной работы не только кадровых дипломатов, но и представителей Министерства по инвестициям и развитию, Комитета государственных доходов Министерства финансов и других. Безусловно, синергия усилий МИД и других заинтересованных ведомств Казахстана направлена на расширение инструментов и каналов привлечения иностранных инвестиций в нашу страну.



МИД приложит все усилия, чтобы достойно выполнить новые задачи, поставленные Главой государства, и наряду с эффективной реализацией внешнеполитического курса обеспечит претворение в жизнь приоритетов экономической политики руководства страны.

