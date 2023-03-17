Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами

Делегация Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в составе порядка 80 парламентариев прибыла в Казахстан для наблюдения за предстоящими 19 марта выборами в Мажилис Парламента РК.

Фото: akorda.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин встретился с руководителем краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Ирен Хараламбидес и главой делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Рейнхольдом Лопаткой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Госсоветник проинформировал собеседников об изменениях в избирательной системе и выборном процессе в рамках масштабных политических реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева. Было подчеркнуто, что в Казахстане обеспечены необходимые условия для полноценного наблюдения за ходом подготовки и проведения парламентских выборов. И участие международных наблюдателей ОБСЕ способствует открытости и прозрачности избирательного процесса.

В свою очередь, Ирен Хараламбидес и Рейнхольд Лопатка выразили поддержку демократическому развитию Казахстана и отметили, что депутаты Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с особым интересом наблюдают за ходом системной трансформации всех основных политических институтов в рамках проводимых в Казахстане реформ.

Делегация Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в составе порядка 80 парламентариев прибыла в Казахстан для наблюдения за предстоящими 19 марта выборами в Мажилис Парламента РК. Это – двенадцатая миссия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане с 1994 года.