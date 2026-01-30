Ерлан Кокеев: «Главное – не плестись в хвосте перемен, а возглавить их, оставаясь верным своим корням»
Сергей Наговицын
Музыкант и продюсер, который уже 15 лет преподает арт-менеджмент. В его трудовой книжке одной из первых строк стоит запись: Министерство культуры Казахской ССР, государственный ансамбль, группа «Дос-Мукасан» – знак эпохи, когда большая сцена была частью системы. Он застал закат эстрады СССР и оказался на стыке времен. Тогда же возникла необходимость в формировании совершенно новых культурных пластов, в том числе музыкальных. Сегодня Ерлан Кокеев продюсирует несколько коллективов и работает там, где обычно проходит линия разлома: соединяет творчество с роялти, музыку и талант организатора. Ему есть с чем сравнить – он помнит время, когда сама возможность выйти на большую сцену для многих артистов была почти недосягаемой высотой.